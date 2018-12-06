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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Okullar yarın da tatil

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Okullar yarın da tatil
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yarın ilk ve orta dereceli tüm kamu ve özel okullarda eğitime ara verilmesine karar verildiğini açıkladı. 
Bakanlık yazılı açıklamasında, bugün Meteoroloji Dairesi ile yapılan istişareler sonucunda ülkeyi etkisi altına alan ve çok ciddi olumsuzlukların yaşanmasına neden olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle iç bölgelerde bu akşamdan yarın sabaha kadar süreceği, yarın sabahtan itibaren ise doğu bölgesine kayacağı bilgisine ulaşıldığını kaydetti.
Açıklamada, “Birçok bölgede toprağın suya doymuş olduğu, derelerin akışta olduğu, barajlarda yaşanan doluluk oranı gerçeğinden yola çıkarak yaşanan olumsuzluklara ek olarak okullarımızda ve trafikte yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı, tedbir amaçlı olarak yarın (7 Aralık Cuma Günü) ilk ve orta dereceli tüm kamu ve özel okularda eğitime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

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