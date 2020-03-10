Okullar tatil edildi

Tüm okullar Cuma’ya kadar tatil edildi hafta sonu karar yeniden değerlendirilecek

Bakanlar Kurula toplantısı devam ederken Eğitim Bakanı ara açıklama yaptı ve tüm okulların 15 Mart Pazartesi’ne kadar tatil edildiğini söyledi. Hafta sonu karar yeniden değerlendirilecek diyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun açıklamasını ayrıntıları birazdan