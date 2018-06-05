"Okullar bu yıl erken açılabilir"

“OKULLARIN AÇILIŞI BİRAZ ERKENE ALINABİLİR”

Yeni eğitim yılında okulların hafta başında açılması gibi bir standardın oluşturulmasını istediğini de belirten Özyiğit, akademik takvimde okulların açılış tarihinin 17 Eylül olduğunu ancak bunun değişebileceğini ifade etti.

Özyiğit, “Gelecek yılın Haziran ayı başında bayram var. Bayram öncesi derslerin bitmesi söz konusu. Bu nedenle okulların açılışını öne almak için sendikalarla görüşeceğiz. Okulların açılışı biraz erkene alınabilir” dedi.

EĞİTİMLE İLGİLİ VERİLER…51 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ KARNE ALACAK…

Öte yandan Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ülke genelinde karne alacak öğrenci sayısı 50 bin 813 .

İlköğretimdeki öğrenci sayısı 19 bin 509. Öğrencilerin 15 bin 960’ı devlet okuluna, 3 bin 549’u özel okula gidiyor.

Ortaöğretimdeki öğrenci sayısı 23 bin 728. Öğrencilerin 20 bin 312’si devlette, bin 416’ı özel okulda. Meslek liselerindeki öğrenci sayısı 3 bin 337. Devlette görev yapan öğretmen sayısı ise 4 bin 102, özelde çalışan öğretmenler bin 196. KKTC genelindeki kamu okullarında ve özel okullarda görev yapan toplam öğretmen sayısı 5 bin 298.

MEZUNLAR…

Bu yıl ilköğretim eğitimini tamamlayan 3 bin 943 öğrenci “ilkokul tamamlama” belgesi alacak. Ortaokullardan 3 bin 663, liselerden 2 bin 905 öğrenci mezun olacak.

Meslek liselerinden bu yıl mezun olacakların sayısı 731. Özel eğitimdeki öğrenci sayısı 245. Bütünleme sınavlar 8-13 Haziran tarihlerinde olacak.

KAYITLAR…

İlköğretim kayıtları 8-11-12 Haziran ile 10-11-12 Eylül, ortaöğretim kayıtları ise 26-29 Haziran ile 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak.