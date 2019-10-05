Öğretmenliğe ilgi azaldı

Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmen sendikaları, ülkemizde öğretmenlik mesleğine ilginin azaldığını ve mesleği daha cazip hale getirmek için uygun çalışma koşulları sağlanması gerektiğini vurguladı

Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmen sendikaları 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla ara bölgede ortak basın açıklaması yaptı.

Gün dolayısıyla OELMEK, KTOEÖS, POED, KTÖS, OLTEK ve DAÜ-SEN sendika ve federasyonları 11 Ekim Cuma akşamı saat 19.00’da ara bölgedeki Dayanışma Evinde bir resepsiyon düzenlenecek.

Ledra Palace Otel yakınlarındaki Dayanışma Evi’nden dün sabah düzenlenen basın toplantısında, hazırlanan ortak açıklama okundu.

Ortak açıklamada, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğretmenlerin Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek için çok önemli olan uzlaşı kültürünü geliştirebileceğine inandığı, Kıbrıs'taki tüm öğretmen sendikalarının karşılıklı saygı ve anlayışla işbirliği içinde bu hedefi gerçekleştirmek ve somutlaştırmak için çalıştığı kaydedildi.

Bu yılki Dünya Öğretmenleri Günü temasının “Genç Öğretmenler, mesleğin geleceği” olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, Kıbrıs’ın geleceğinin aktif ve sorumlu vatandaşlarının genç öğretmenler tarafından hazırlanacağı ifade edildi.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genç öğretmenler, tartışmasız, mesleğin geleceğidir, ancak ne yazık ki, tüm eğitim sektörü ve özellikle öğretmenler, Avrupa ülkelerinde eğitimi pazar olarak gören devlet yetkilileri ve neo-liberal ideolojik yaklaşımların eğitim-öğretim ortamına olumsuz etkileri neticesinde derinden etkilenmekte, artan zorluklar ile karşı karşıya kalmaktadır. Yeni öğretmenler, öngörüsüz ‘reformların’ neticeleriyle karşı karşıyadır; Maaş kesintileri, emeklilik ve çalışma haklarındaki gasplar öğretmenler üzerinde sürekli baskı yaratmaktadır. Aynı zamanda, modern toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için eğitim üzerinde talepler ve yükler artmaktadır.

Avrupa genelinde ve ülkemizde öğretmenlik mesleğine ilgi azalmıştır. Mesleği yeni öğretmenlere ve ihtiyaçlarına daha cazip hale getirmek için, uygun çalışma koşulları, iş-yaşam dengesi, nitelikli öğretmen eğitimi ve desteğinin sağlanması gerekmekte, genel olarak bu mesleğe hak ettiği değerin verilmesi gerekmektedir.”

Basın toplantısının sonunda KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil Rum kesiminde trafik kazasında yaşamını yitiren müfettiş için aynı acıyı paylaştıklarını ifade etti ve hem Rum öğretmenlere hem de Rum halkına başsağlığı diledi.