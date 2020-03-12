"Öğretmenlerimiz ders kayıplarını gidermek için gerekeni yapmaya hazır"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem "Sendikamız bakanlıkla istişare ederek ders kayıplarını gidermek üzere gerekeni yapmaya hazır olduğunu, ders kayıplarını gidermek üzere yapılacak takvim çalışmasına destek vereceğini, öğretmenlerimizin özveriyle çalışmaya hazır olduğunu bildirmiştir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasıyla ortaya çıkacak ders kayıplarını gidermek için gerekeni yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre Eylem, “Bakanlar kurulunun Coronavirüs nedeniyle yayılma riskini azaltmak için aldığı tedbirler arasında okulların 22 Mart'a kadar kapatılması kararı da bulunmaktadır. Bundan dolayı bir süre eğitimde kesinti ve ders kayıpları yaşanacaktır. Sendikamız bakanlıkla istişare ederek ders kayıplarını gidermek üzere gerekeni yapmaya hazır olduğunu, ders kayıplarını gidermek üzere yapılacak takvim çalışmasına destek vereceğini, öğretmenlerimizin özveriyle çalışmaya hazır olduğunu bildirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Eylem, “Tüm dünyada yayılmakta olan bu virüse karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili okullarımız kapatılmadan önce özellikleöğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmış olsaydı daha etkili olacaktı. Okullar açıldıktan sonra düzenlenecek bilinçlendirme seminerleri yararlı olacaktır” dedi.

Bunun yanında, yazılı, görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla artırılacak kamu spotlarının toplumda paniğe kapılmak yerine bilinçli hareket edip gerekli önlemleri almayı sağlayacağını belirten Eylem, “Kalabalık ortamların yayılma riskini artırdığı gerçeğinden yola çıkarak sinema, tiyatro, konserler iptal edilirken gece kulüpleri, toplu ibadet yerleri, bet ofisler, internet cafeler, casinolar neden hala açık tutulmaktadır? Oralarda risk yokmudur?” sorularını yöneltti.

Açıklanan bazı ülkelerden gelenlerin hava, kara ve deniz kapılarından ülkeye girişi yasaklanırken bunların dışındaki ülkelerden gelenlerde risk olup olmadığını soran Eylem, hükümetten bunları da gözönünde tutarak tedbirleri artırması gerektiğini söyledi.