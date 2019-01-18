Öğretmenin 15 Tatili için öğrencilerine verdiği ev ödevi paylaşım rekorları kırdı.

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği'nin Niğde İl Temsilcisi Ümit DEVECİ öğretmenimize ait örnek bir tatil ödevi:

1-Bolca dinlenin, sonra deli gibi eğlenin, koşun, oynayın, yine dinlenin, yine deli gibi koşun.. Bunları sürekli yapın..

2-Tatil süresince en az bir kere AİLECE tiyatro yada sinemaya gidin.

3-Tatil süresince “EKRANLARINIZLA değil , AKRANLARINIZLA” vakit geçirin.Güvenli alanlarda birlikte oynamaya özen gösterin.

4-Ülkesini gezmeyen , ülkesini bilemez.Ülkesini bilmeyen de ülkesini sevemez. Bu yüzden seyahate çıkarsanız ailece gitmeye çalışın. Bu konuda sahip olduğunuz bilgi ve genel kültür oldukça etkileyici. Ben bir çoğunuzun ailesin sizleri başka şehirlere götürdüğünü biliyorum . Her zamanki meraklı halinizle gittiğiniz yerleri öğrenin ve aklınızda tutun. Oralardan bana bol bol fotoğraf yollayın.

5-Aile büyüklerinizi fırsat buldukça ziyaret edin. Sık sık yanlarına gidin ki sizi şımartmak için onlarda bol bol zaman bulsunlar. Ellerinden öpün ve benimde selamlarımı iletin.

6-Eğer yeterince kar yağarsa hepinizden en az bir tane kardan adam bekliyorum. Yaptığınız kardan adamları mutlaka fotoğraflayın ve bana gönderin.İletişim gurubumuzda aileler arası en ilginç kardan adam yarışması yapacağız.

7-Zorlu kış şartlarında çevremizdeki hayvan dostlarımızı unutmayalım. Artan yemek , ekmek,pilav ve diğer yiyecekleri onların ulaşabileceği yerlere bırakalım. Unutmayın, onlar hiç olmadıkları kadar bizlerin sevgisine ve ilgisine muhtaçlar. Hepimizin balkonlarında yer alan kuş yemliklerimizi ara sıra kontrol etmeyi unutmayalım. Bu sayede sizinle birlikte kışın zor günlerini atlatıp, bahara sağ salim ulaşmayı başaran kaç tane kuş olacağını asla bilemezsiniz ama emin olun düşündüğünüzden fazla olacaktır.

8-Gün içinde ve akşamları okuma saatlerimize özenle devam edelim. Unutmayın; Annemizin harika yemekleri vücudumuzu, kitaplar ise ruhumuzu ve kişiliğimizi geliştirir.

9- Son olarak beni aramak istediğiniz zaman bir bahaneye ihtiyacınız yok. Sesinizi duymayı her zaman isterim. Siz beni özlediğiniz zaman , ben sizi daha fazla özlemiş olacağım. Telefonum anne ve babalarınızda , hatta bazılarınızın dedesinde bile var. Sizlerden tatil boyunca bir telefon kadar uzakta olacağım. Dilediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Yaptığınız bütün etkinlikleri fotoğraflayarak isterseniz özelden bana, isterseniz sınıf gurubumuzda paylaşabilirsiniz.

Hepinize iyi tatiller dilerim. Görüşmek üzere.. Ümit DEVECİ