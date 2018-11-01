"Öğrencilerin başarıları hepimizi gururlandırıyor"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, IGCSE Matematik ve Türkçe sınavlarında dünya birincisi olan Begüm Çulluoğlu ve Yaz Metin’i kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Müsteşarı Mehmet Burhan, Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa, okul yöneticileri ile ailelerin de yer aldığı kabulde konuşan Özyiğit, büyük bir başarı gösteren öğrenciler ile okul yöneticileri ve ailelerini tebrik etti.

Uluslararası alanda elde edilen bu birinciliklerin Kıbrıs Türk Toplumu adına çok önemli olduğunu ve bu başarının başta aileleri olmak üzere tüm toplumu ve eğitim camiasını gururlandırıp motive ettiğini vurgulayan Bakan Özyiğit, öğrencilerin bu başarı ile yetinmemelerini ve yaşam boyunca çalışmaktan öğrenmekten vazgeçmeyip böylesi başarıları arttırarak devam ettirmelerini diledi.

Özyiğit ülkemizin geleceği olan öğrencileri yetiştiren öğretmenlere de verdikleri eğitim ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, tebrik etti.

Özyiğit görüşmede ayrıca Begüm Çulluoğlu ve Yaz Metin’e başarılarından dolayı birer de anı plaketi takdim etti.