Öğrenciler, bilgilerini tazeledi

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen Güzellik ve Bakım fuarına katıldılar.

30. İstanbul Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa & Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı ’na katılan bölüm öğrencileri, Ayşe Aydın Akademi’de protez tırnak uygulamalarından biri olan jel tırnak ve BB Shine eğitimine katılarak bilgilerini tazelediler.

Düzenlenen fuar gezisi ve eğitim ile ilgili bilgi veren bölüm başkanı Dr. Yeşim Üstün Aksoy, fuara katılım amaçlarının öğrencilerin, alanları ile ilgili dünyada en son çıkan araç-gereçleri yakından tanıyıp, bu alanla ilgili yenilikleri öğrenip, en son ürün ve yöntemlerin neler olduğunu göstermek olduğunu söyledi.