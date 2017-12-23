Öğrenci kalitesi artacak”

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, üçüncü ülkelerden gelecek öğrencilerin kayıt kabulünde düzenlemelere gidildiğini ve Türkiye’deki yeni sınav sistemiyle öğrenci kalitesinde artış olacağını söyledi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde “Eğitim Sistemleri ve Yükseköğrenim” konulu konferans düzenleyerek üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve akademisyenlerin de katıldığı etkinlikte Öztürkler, öğrencilere uygulanan eğitim sistemleri ve KKTC Yükseköğrenimi ile ilgili bilgiler verdi.

2014’te 63 bin olan öğrenci sayısının bugün 101 bine ulaştığını belirten Öztürkler tanınmayan bir ülke olarak uygulanan ambargoların kırılmasında etkili olan yükseköğrenimin ülke için en büyük getirisinin üniversitelerde eğitim gören öğrenciler olduğunu ifade etti.

Öztürkler ayrıca öğrencilerin üniversitelerde aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübeler ile mezun olduktan sonra gittikleri yerlerde elde ettikleri bu bilgi ve donanımları paylaşmasının ve ülkenin tanıtımını yapmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Artan üniversite ve öğrenci sayılarına bakıldığında yükseköğrenimin ülkede gözle görülür hızlı bir gelişim gösterdiğini belirten Öztürkler, gerek devlet ve bakanlık gerekse de YÖDAK ve üniversiteler olarak hassas davranılması ve dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın üniversitelerde verilen eğitimin kalitesi olduğunu söyledi.

Öztürkler, verilen eğitimin kalitesinin ne noktada olduğunun, hangi şartlar altında verildiğinin ve bu kalitenin nasıl arttırılabileceğinin ortaya koyulması gerektiğini belirtti.

Kalitenin arttırılabilmesi adına üçüncü ülkelerden gelecek öğrencilerin kayıt kabulünde bazı düzenlemelere gidilerek gelecek olan öğrencilerin kalitesinin arttırılması için adımlar atıldığını, Türkiye’de uygulanacak yeni sınav sistemi ile öğrenci kalitesinde artış olacağını söyleyen Ziya Öztürkler, üniversitelerin de alacakları uluslararası akreditasyonların arttırılması ve bu akreditasyonlar çerçevesinde akademik kadrolarının kalitesini arttırması gerektiğine dikkat çekti.

Tüm bu gelişmelere rağmen ülke olarak yükseköğrenim politikasının oluşturulması konusunda adımlar atılarak yaşanan sıkıntıların çözülmesi, bu alanda toplum bilincinin de arttırılması yönünde çalışmaların artarak devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, yükseköğrenimin ülke için önemi göz önüne alındığında birçok alanda geliştirilmesi gereken şeyler olduğunu, üniversiteler ile birlikte öğrencilerden gelecek olan görüşlerin kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Gelecek olan görüşleri dikkate alarak birlikte yaşanan sıkıntıların çözüleceğine ve kalitenin attırılacağına da inanç belirten Öztürkler, öğrencilerin ve diğer katılımcıların sorularını cevapladı.