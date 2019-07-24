 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
22 0
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
141 0
 
Doğan kampa girdi
Doğan kampa girdi
69 0
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
24 0
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
1B 0
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
90 0
Doğukan göğsümüzü kabarttı
Doğukan göğsümüzü kabarttı
56 0
banner82

Nobel Ödüllü çevre uzmanı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne geliyor

banner27

Çevre alanında yaptığı çalışmalarla Nobel Ödülü kazanan Dr. Azharı F. M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri ile buluşacak ve “İklim Değişikliği İle İlgili Bilinmeyenler” konulu konferans verecek

Nobel Ödüllü çevre uzmanı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne geliyor
banner267

 

Çevre bilimi alanında yaptığı çalışmalarla 2007 yılında Nobel Ödülü alan Baş Çevre Mühendisi Dr. Azharı F. M. Ahmed, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde “İklim Değişikliği İle İlgili Bilinmeyenler” konulu konferans verecek.

Eğlenceli Bilim Atölyesi uygulamalarının ikinci konuğu olacak olan Dr. Azharı F. M. Ahmed,  25 Temmuz 2019 Perşembe günü, saat 14.00’de, İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 4’de,  iklim değişikliği, küresel ısınma ve sonuçları, sera gazları, kutuplar gibi konuları içeren bilgileri öğrencilere aktaracak. Konferans, İngilizce dilinde olup simültane çeviri yapılacak.

EKOQatar Danışmanlığı İcra Müdürü ve Kurucu Ortaklığı görevinde bulunan Nobel Ödüllü Dr. Azharı F. M. Ahmed, hava kalitesi ve iklim değişikliği konusunda grup lideri olarak çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda ulusal iklim değişikliği komitesine danışmanlık rolü de yapan Prof. Dr. Ahmed, çevre bilimi alanında atmosferik kimya ve hava kirliliği; hava kalitesi, hava kirliliği emisyonları, ulaştırma, dönüşüm, dağılım, biriktirme ve modelleme alanlarında geniş çaplı araştırmalar yürütüyor. Enerji politikası ve çevre düzenlemeleri, eko-toksikoloji ve iklim değişikliği konusunda uzman olan Prof. Dr. Ahmed’in, atmosferik kimya, hava kirliliği emisyonları, ortam havası kalitesi, toksikoloji ve iklim değişikliği alanlarında uluslararası hakemli dergilerde ve sınıflandırılmış teknik raporlarda önemli sayıda yayınlanmış makaleleri vardır.

Akademik kariyeri boyunca birçok onur ödülü alan Dr. Azharı F. M. Ahmed, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından yürütülen çalışmalara gösterdiği katkıdan dolayı 2007 yılında Nobel Barış Ödülü’nün sahibi oldu.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde daha önce de, Fransa Aix-Marseille Üniversitesi’nde Fizik Profesörü olan aynı zamanda dünyaca ünlü ve en büyük atom araştırmaları merkezi CERN’de araştırmalar yürüten Prof. Dr. Mossadek Talby, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde “Atom Parçacıklarının Eğlenceli Dünyası” konulu konferans vermişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.