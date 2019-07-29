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NEB ikinci dönem stratejik hedeflerini belirledi

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Near East Bank ikinci çeyrek bilanço toplantısında stratejik hedefler ele alındı

NEB ikinci dönem stratejik hedeflerini belirledi
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(Lha)

Güçlü sermaye yapısı, istikrar ve güvene dayanan büyüme vizyonu ile çalışırken ekonominin gelişimine de desteğini sürdürmeye devam eden Near East Bank, 2019 yılı ikinci çeyrek bilanço ve hedef toplantısını gerçekleştirdi.

Dorana Hotel’de gerçekleştirilen şube müdürleri, şube müdür yardımcıları, insan kaynakları, bireysel krediler, ticari krediler ve pazarlama birimi çalışanlarının katıldığı toplantıda bankanın yıl sonuna kadar izleyeceği stratejik hedefler ele alındı.

Toplantıda, bilanço, hedefler ve piyasadaki gelişmeler hakkında sunumlar yapılarak şubelerin ürün bazlı adetsel ve hacimsel yapısı değerlendirilirken, 2019 yılı sonuna kadar ulaşılması hedeflenen değerler üzerinde duruldu.

Near East Bank, trendler ve tüketici dinamiklerindeki değişimleri öngörerek, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına özel yeni ürünler ve kanallar geliştirip bankacılık sektöründe birçok yeniliği müşterileri ile buluşturdu. Banka ayrıca, kullandığı en son bilgi teknolojileri ve deneyimli bankacılardan oluşan çalışanları ile geniş bir yelpazede yer alan bireysel ve kurumsal müşterilerine üstün kalitede hizmet sunmaya devam ediyor.

Near East Bank olarak uzun vadeli, vizyoner bakış açısından ödün vermediklerini söyleyen Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, tüm bu çalışmanın ve yatırımların hem müşteri memnuniyetine hem de finansal sonuçlara olumlu katkıda bulunduğunu gördüklerini kaydetti.  Near East Bank’ın sektörde değerli bir marka olduğunu anımsatan Haskasap, bu başarıda banka çalışanlarının katkısının büyük olduğunu belirtti.

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