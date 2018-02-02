Miniklerin karne sevinci

Kıbrıs Montessori Okulları’nda çocuklar karnelerini büyük bir heyecanla aldı, ardından da düzenlenen partide doyasıya eğlenip oynadı

Kıbrıs Montessori Okulları’nda önceki gün karne sevinci yaşandı. Kıbrıs Montessori Okulları’nın Lefkoşa, Girne ve ODTÜ şubelerinde düzenlenen karne töreninde öğrenciler karnelerini aldı. Günün ilk karne sevinci Girne Montessori Okulu’nda yaşandı.

Girne Montessori Okulu’nda düzenlenen törende çocuklar, öğretmenlerinin elinden karnelerini aldı, ardından okul bünyesinde organize edilen partide gönüllerince eğlendi.

Lefkoşa Montessori Okulu’nda da çocuklar karnelerini büyük bir heyecanla aldı. Çocuklar karnelerini aldıktan sonra okul bahçesinde düzenlenen partide eğlendi. Lefkoşa Montessori Okulu’nda düzenlenen partide ayrıca yüz boyama etkinliği yapıldı.

ODTÜ Montessori Okulu’nda düzenlenen törene ise veliler de katıldı. Karne töreni öncesi çocuklar, velilerine ikramlıkları sundu, ardından karne törenine geçildi. ODTÜ Montessori Okulu’nda karnesini alan çocuklar 2017-2018 Akademik Yılı’nın ilk karne pastasını da kesti. Tören okul öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.