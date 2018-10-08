Mesleğe ilk adım

YDÜ Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı, beyaz önlük giyme töreni ile başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni öğrencilerin katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi İlyas Abdullin ve Nina Koçubey tarafından sunulan keman dinletisinin ardından konuşmalara geçildi.

Beyaz Önlük Giyme töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Tıp Fakültesi’nin 11. yılına girdiğini belirterek yeni akademik yılın açılışını kutlamaktan büyük sevinç ve gurur duyduklarını söyledi.

Tıp Fakültesi’nin hem İngilizce hem de Türkçe eğitim veren, dünya tıp fakülteleri listesinde yer aldığını belirten Prof. Dr. Mocan; “Karşılaştığı sorunları çözme yeteneği ile donatılmış, bilgili, dürüsthem tıp hem evrensel etik değerlerine bağlı, öğrenmenin hayat boyu sürdüğüne inanan, insanlığa hizmeti amaç edinmiş, hastalarına karşı saygılı, anlayışlı ve sorumlu, akılcı, yaratıcı, araştırmacı veözgür düşünceye sahip Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yüksek nitelikli tıp doktorları yetiştirmeyi kendimize görev biliyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine de hitap eden Prof. Dr. Mocan; “Çağdaş tıbbın bilgi birikimine hakim, kendini yenileyebilen, tıptaki yenilikleri tanı ve tedavi uygulamasına yansıtabilen iyi hekimler yetiştirmek istiyoruz. Hekimlik anlayışında tanı ve tedavi ile yetinmek mümkün değil, koruyucu hekimlik de çok önemli. Ayrıca temel tıp bilimleri de çok önemli. Sizler temel tıp bilimlerini iyi bir şekilde öğrenmelisiniz” ifadelerini kullandı. Fakülte olarak vizyonlarının hem tıp eğitiminde hem bilimsel araştırma ve sağlık hizmetinde uluslararası düzeyde aranan saygın bir Fakülte olmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gamze Mocan, eğitim programlarının çağdaş ve bilimsel programlara uygun olarak düzenlendiğini kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu'da, 40 yılı aşan bir eğitim tecrübesine sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin, eğitimin yanı sıra araştırma, geliştirme ve toplumu dönüştürme projeleri ve çağdaş eğitim sistemi ile güçlü bir kurum olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en önde, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Hedeflerinin yakın bir gelecekte dünyada ilk 500 üniversite arasına girmek olduğunu belirten Prof. Dr. Kocaoğlu, “Bugün beyaz önlük giyecek olan öğrencilerimiz meslek hayatlarına ilk adımı atacaklar ve toplumumuzun hak ettiği sağlık hizmetlerinin yanında yapacakları araştırma faaliyetleri ile dünyaya katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştirilecektir” dedi.

Yeni tıp fakültesi öğrencilerine seslenen Prof. Dr. Kocaoğlu, “Sevgili meslektaşlarım, hocalarım, bugün burada bulunarak yeni öğrencilerimize verdiğiniz destek onları cesaretlendirecek, ailelere ise güven verecektir. Uzun ve zorlu bir eğitim döneminin başında olduğunuzu biliyorsunuz. Ancak bu konuda endişe duymanıza hiç gerek yok. Birincisi burada bulunmanız bunu başarabilecek kapasitede olduğunuzun en önemli göstergesidir. İkincisi ise öğrencisinden Rektörüne tüm mensuplarının hem yurt içi hem yurt dışı faaliyetlerini destekleme ve teşvik vizyonuna sahip olan Yakın DoğuÜniversitesi’nin alt yapısı ve kadroları sizlerin bu zorlu süreci kolayca atlatmasını sağlayacaktır. Yeni eğitim ve öğretim yılınız hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından birinci sınıf öğrencilerine Prof. Dr. Gamze Mocan tarafından Öğrenci andının okunması gerçekleştirildi. Törenin ardından ise ilk ders Yakın Doğu Üniversitesi Kulak, Burun, Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir tarafından “Yarının Hekimlerine Öğütler” dersi ile başladı.

Tıp öğrencisi olmanın ayrıcılık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ferhat Erişir, bu ayrıcalığın çok çalışkan olmaktan, insanlığa ve topluma hizmet ederek şifa dağıtmaktan kaynaklandığını söyledi.

“Mesleğimizde sorumluluk, vebal, fedakarlık çok fazladır” sözlerini kullanan Prof. Dr. Erişir öğrencilere hitaben; “İyi bir hekim, iyi bir bilim insanı ve iyi bir insan olmak için gayret etmelisiniz.Hekimlik mesleği kutsal ve meşakkatli bir meslektir. Sabırlı, alçak gönüllü, anlayışlı, fedakar bir karakteriniz olması gerekmektedir. Mezun olurken edeceğiniz yemine hep bağlı kalınız. Yolunuz insanlığa hizmet yoludur. Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, statü ayırt etmeksizin hayatınızın sonuna kadar mesleğinizi en iyi şekilde yapmalısınız. İyi bir hekim hastasını annesi, babası, kardeşi, eşi veya çocuğu gibi düşünerek yaklaşandır. Güler yüzlü, tatlı dilli, anlayışlı ve iyi bir dinleyici olmak zorundasınız.Tıpta bilgi ve tecrübe çok önemlidir. Hekimlikte pardon deme şansımız yoktur.Üzerinizde taşıdığınız sorumluluk insan hayatı ve sağlığıdır” ifadelerini kullandı.