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LTB ile YDÜ'den Suriçi ve Haspolat'ta ücretsiz İngilizce kursları

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve Haspolat’taki çocuklara ücretsiz İngilizce dersleri verilmesi ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile yapılan protokolün, bu yıl genişletilerek yenilendiğini duyurdu.

LTB ile YDÜ'den Suriçi ve Haspolat'ta ücretsiz İngilizce kursları
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LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Haspolat’ın yanı sıra Surlariçi’nde de ücretsiz İngilizce kursları düzenlenmesi sağlanırken, konuyla ilgili yeni protokol LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile YDÜ Rektörlüğü adına Doç. Dr. Mustafa Kurt tarafından imzalandı.

Protokolle; Haspolat ve Surlariçi’nde ikamet eden 9 - 11 yaş aralığındaki çocukların 2018 - 2019 Öğretim Yılı boyunca okul müfredatlarına uygun olacak şekilde ücretsiz İngilizce kurs alma imkanı sağlanıyor

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