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LTB'den Haspolat ve Surlariçi bölgesinde ücretsiz İngilizce dersleri

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LTB ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında imzalanan ücretsiz İngilizce dersi protokolüyle bu yıl sosyal mahrumiyetle mücadele eden bölgelerde 3. kez verilen kurslara Haspolat ve Surlariçi bölgelerinin yanısıra LTB El Ele Çocuk Merkezi çocukları da dahil edildi.

LTB'den Haspolat ve Surlariçi bölgesinde ücretsiz İngilizce dersleri
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YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından verilen tamamlayıcı İngilizce dersleri Ekim ayı itibariyle 8-11 yaş aralığındaki çocuklar Haspolat’taki 2 sınıf ve Surlariçi’nde 3 sınıfta derslere başladı.  

Bu yılki protokol çerçevesinde LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde eğitim gören 3-4 yaş aralığındaki çocuklara da 2019-2020 öğrenim yılı boyunca okul müfredatına uygun olarak ücretsiz İngilizce eğitim veriliyor.  

Geçtiğimiz yıla göre kurslara büyük ilgi olduğunu ve başvuru yapan çocuk sayısında artış olduğunu ifade eden LTB Çocuk ve Gençlik Hakları Birimi Sorumlusu Münür Öztürk bu yıl yine Haspolat’taki çocuklar ve Surlariçi’ndeki çocukların kurslardan faydalandığını belirtti. 

LTB El Ele Çocuk Merkezi’ndeki 3-4 yaş arası çocukları da kurs kapsamına alarak onlara İngilizce ile tanıştırma imkanı sunduklarını kaydeden Öztürk, LTB olarak çocukları yabancı bir dil ile tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi. 

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