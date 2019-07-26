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Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
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Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı

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Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesinin açılışını gerçekleştirdi. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada hak, yasa ve fırsatlara erişimdeki engellerin ortadan kalkmasının öneminin altını çizdi.
“Engelli” olarak tanımlanan bireylerin, özel gereksinime muhtaç bireyler olarak tanımlanmasının gerekliliğini ifade eden Meral Akıncı, “Bireyin fiziksel ve mental özelliği, aslında onun içerisinde yaşadığı toplumun bir parçası olmasının engelleyicisi değildir” dedi.
Özel gereksinime muhtaç bireylerin sosyal entegrasyonlarına ve istihdamlarına özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Akıncı, yatırımı gerçekleştiren uzmanlar, çalışanlar ve sponsorlara teşekkür etti.

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