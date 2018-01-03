LAÜ’deki sanal duruşma gerçek mahkemeyi aratmadı

“Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası” konulu sanal duruşma ile LAÜ hukuk öğrencileri mesleğe hazırlanıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencileriMedeni Usul Hukuku dersi kapsamında Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cumhur Rüzgaresen’in rehberliğinde hazırlamış oldukları “Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası” konulu sanal duruşma gerçekleştirdiler.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Erişginsanal duruşma öncesi yaptığı konuşmada, büyük desteklerinden dolayı, üniversite rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e teşekür etti. Prof. Dr. Nuri Erişgin, öğrencilerin hukuk mesleğine hazır olduklarını, çünkü hukuk fakültesinde teorik eğitim kadar uygulamaya da önem verdiklerini ve öğrencilerini mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırladıklarını söyledi.

Sanal duruşma ile ilgili bilgi veren Rüzgaresen, Hukuk Fakültesi öğrencilerin yoğun bir çalışma sonrasında hazırladıkları sanal duruşmanın gerçek mahkemeyi aratmadığını, fakülte bünyesinde, öğrencilerin uygulamayı öğrenmelerini sağlamak amacıyla yapılmış tam donanımlı duruşma salonunun mevcut olduğunu dile getirdi. Rüzgaresen, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, gerçek bir davadan uyarladıkları boşanma davası konulu sanal duruşmaya hazırlanmak için, takım halinde çalıştıklarını belirtti.

Rüzgaresen, hakim rolünde olan öğrencinin, hakimlerin duruşmadaki davranışlarını, duruşmayı sevk ve idare biçimini dikkatle izlediğini, hakimle görüştüğünü ve önerilerini alarak sanal duruşmaya hazırlandığını dile getirdi. Avukat rolünde olan öğrencilerin ise, sanal duruşmaya konu edilen dava hakkında tecrübeli avukatlarla görüştüklerini ifade eden Rüzgaresen, bu şekilde tam donanımlı olarak duruşmaya çıktıklarını, gerçeğe uygun ve çekişmeli olarak sanal duruşmayı sahnelediklerini vurguladı.

Sanal duruşma sonrası görüşleri alınan öğrenciler de, sanal duruşma uygulamasından çok memnun olduklarını ve böylece hukuk eğitiminde bir farkındalık oluşturduklarına inandıklarını, sanal duruşma yapma sıralarının gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini söylediler.