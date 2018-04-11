“Kütüphanecilik ve arşivcilik beklenenin çok gerisinde”

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile BİYAMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sağsan'a, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin enformasyon ve bilgi hizmetlerinin gelişimi ile bilgi yönetimi alanında insan gücü yetiştiriciliğine yaptığı bilimsel katkılardan ötürü plaket takdim edildi.

Prof. Dr. Mustafa Sağsan’a plaketi, 1982 yılında kurulan ve mesleki bir toplum örgütlenmesi olan Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği’nin seçilen yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile meslek üyelerinin buluştuğu gece yemeğinde verildi.

Dernek yeni başkanı Osman Soykan, yemekte yaptığı kısa ve özlü konuşmasında, derneğin yeni vizyonu çerçevesinde amaç ve hedeflerini anlatırken, adadaki kütüphanecilik, arşivcilik ve dokümantasyon ve enformasyon hizmetlerinin (bilgi hizmetlerinin) beklenenin çok gerisinde olduğunu belirtti.

Gece de, Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile BİYAMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sağsan'a da plaketi takim edildi.

Prof. Dr. Mustafa Sağsan gecede yaptığı konuşmada, özellikle akademik camiada isimlerin önünde bulunan ünvanların çok daha ötesinde, esasen meslek üyelerinin kazandığı altın bileziğin kalıcılığına ve önemine dikkati çekti.