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KTÖS ve TEPGEP okulların güvenli açılımı konusunu görüştü

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Komitesi ve Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi’nde (TEPGEP) yer alan öğretim görevlileri, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan iş birliğinde görüştü.

KTÖS ve TEPGEP okulların güvenli açılımı konusunu görüştü

  

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, okulların güvenli açılımı, öğrencilerin bilgi, beceri ve sosyo-psiko hazır bulunuşluğu, eğitim süresi, öğretim programlarının yeniden organizesi, akademik takvim, okul taşımacılığı, olası ikinci salgın dalgasında uzaktan eğitim ve destek eğitim sürecinin nasıl olması gerektiği ile ilgili temel eğitim konularının ele alındığı toplantıda, bilgi alış-verişinin yanında, iş birliği mesajı da verildi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, “Okulların güvenli açılımı ve eğitim/öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği önemlidir.” ifadelerini kullandı.

 

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