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KTÖS ve Kıbrıs Akademi Online uzaktan eğitime başlıyor

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Akademi Online uzaktan eğitime başlıyor.

KTÖS ve Kıbrıs Akademi Online uzaktan eğitime başlıyor

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 salgınını önleme adına, öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin duyarlı bir şekilde evde kalarak mücadeleye destek olduklarına işaret ederek, öğretmenlerin aileler ve öğrencileri ile farklı dijital platformlarda buluşarak eğitim/öğretim faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.  

Maviş, bu süreç içerisinde sendikalarının, Kıbrıs Akademi ile işbirliğinde online uzaktan eğitim anlayışı ile öğretmenlere, ailelere ve öğrencilere farklı bir alternatif eğitim süreci oluşturacağını kaydetti.  
 

“HER ÇOCUĞA ULAŞMAK İSTİYORUZ”
Maviş, ilköğretimdeki tüm derslerin uzaktan eğitim yöntemleriyle evlere konuk olacağı bu süreçte, hedeflerinin çocuklara, öğretmenlere ve ailelere dijital farklı bir bakış perspektifi sunmak olduğuna işaret ederek, “Uzaktan eğitimi tasarlarken salt bir bilgi akışını değil, süreklilik arz eden, öğrenmeyi eğlenceli kılan, yarışmacı anlayışı bir kenara koyan ve her çocuğa eşit yaklaşan bir misyon üstlenmiş bulunmaktayız” dedi.  


SİVİL TOPLUMLA İŞBİRLİĞİ TALEBİ
Maviş, uzaktan eğitim-öğretim sürecinin kapsayıcı ve eşitlik ilkesi temelinde olması hedefiyle çıktıkları bu yolda özel gereksinimli bireylerin eğitimi, yabancı öğrencilerin eğitim süreçlerine katılımı, öğretmen eğitimi ve rehberlik hizmetleri için sivil toplum örgütlerinden sürdürülebilir işbirliği talep ettiklerini söyledi. 
Maviş şöyle devam etti: 
“Bu sürece gönüllü olarak katkı koymak isteyen üyelerimiz ve sivil toplum gönüllüleri (özel eğitim/rehberlik/eğitsel etkinlik/yabancı dil desteği vb.) www.ktos.org veya www.kibrisakademi.com’dan başvuru yapabilirler. Her iki sitemizde de ön bilgi, örnek videolar ve başvuru forumları mevcuttur.”

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