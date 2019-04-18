KTÖS'te 30 kişilik yeni yönetim belli oldu

KTÖS 42. Olağan Genel Kurulu’nda 30 kişilik Yönetim ve Yürütme Kurulu ile, Haysiyet Divanı ve Sendika Başkanı belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu’nca yapılan oylamada Emel Tel yeniden başkanlığa getirili

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 13 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurulu’nda 30 kişilik Yönetim ve Yürütme Kurulu ile, Haysiyet Divanı ve Sendika Başkanı belirlendi.

Yeni Yönetim Kurulu’nca yapılan oylamada Emel Tel yeniden başkanlığa getirilirken, Yönetim ve Yürütme Kurulu ile Haysiyet Divanı şu isimlerden oluştu:

Yönetim ve Yürütme Kurulu:

1. Emel Tel (Başkan)

2. Şener Elcil (Genel Sekreter)

3. Mustafa Baybora (Mali Sekreter)

4. Burak Maviş (Eğitim Sekreteri)

5. Akgün Kaçmaz (Örgütlenme Sekreteri)

6. Süleyman Gelener (İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri)

7. Uğur Erilen (Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri)

8. Mebruke Diren (Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri)

9. Burçin Karabaşak

10. Çağrı Akgür

11. Derman Paça Aligüllü

12. Erdoğan Emiroğulları

13. Erol Sabır

14. Faize Sertel

15. Gamze Ekemen

16. Hamide Avcıbaşı

17. Hasan Belen

18. Hikmet Olgaçer

19. Hüseyin Bozalanlar

20. Mehmet Beteri

21. Murat Dağman

22. Müge Evram

23. Nahide Taçoy

24. Saffet Aşaroğlu

25. Salih Özalan

26. Sermin Hamit İyican

27. Sevgi Erhalaç

28. Sevşen Dandana Özerce

29. Tanju Üngör

30. Tolga Karadağlı

Haysiyet Divanı

1. Halil Kara

2. Ayşe Sağer

3. Sadık Azimli

4. Ulus Burçaklı

5. Fatma Kükrer