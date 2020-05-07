KTÖS: “Okullara salgın ile mücadelede ek bütçe ayrıldı mı?

KTÖS, toplumun merak ettiği sorulardan bir tanesinin, salgın süreci ve sonrasında önlemlerin eğitim alanında nasıl uygulanacağı olduğunu belirterek, “Okullara salgın ile mücadelede ek bütçe ayrıldı mı?” diye sordu.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora, yaptığı yazılı açıklamada, temel eğitim çağındaki çocukların, açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyması, maske takması, hijyen kurallarını uygulamasının yanında, çocukların oyun oynarken şakalaşması, tokalaşması, sarılmasının, vazgeçilmesi zor davranışlar olacağını belirtti.

Toplu taşımacılık veya yürüyerek okula ulaşmak zorunda olan çocukların sıkıntılarının bir kat daha fazla olacağını kaydeden Baybora, şunları dile getirdi:

“Okulların kapasitesi, sınıfların yoğunluğu, sınıf içi, sınıf dışı, teneffüs, kantin, tuvalet, lavabo, çeşme, okul giriş ve çıkışları, branş derslerindeki sosyal mesafe aralıkları, çocukların ateşi ölçülerek sıra ile okula alınması diğer zorluklarımız olacaktır.

Eldiven, alkol bazlı el sıvısı, zemin temizleme malzemesi, siper maske, yıkanabilen bez maske, hijyen paspas, ateş ölçer ve asma sıvı sabunluk tüm okulların acil ihtiyaç listelerine girmiştir. Okulların tüm bunları temin edebilmesi için ek bütçe ve uygulayabilmesi için ek istihdama ihtiyacı vardır.

Ortalama 200 öğrencisi, 12 odası, 25 öğretmen ve eğitim çalışanı, 3 giriş-çıkışı, bir kantini, bir öğretmen odası, iki mutfağı, toplamda 11 kişilik tuvaleti, 200 metrekare koridoru, 250 metrekare iç avlusu olan Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu örnekleminde, tüm önlemlerin eksiksiz alınabilmesi için ilk ay 8662,8 TL ek bütçeye, yıllık ise 18098 TL ek bütçeye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Okuldaki her birey için yıllık kişi başı 80,43 TL civarı bir harcama öngörülmektedir.”

KTÖS Mali Sekreteri Baybora, Milli Eğitim Bakanlığı’nın devlet ilkokullarında öğrenim gören 20284 öğrenci, görev yapan 1742 öğretmen ve 330 okul çalışanı için yıllık 1.798.217 Türk Lirası ek bütçe oluşturması gerektiğini kaydetti ve “Hesaplamalar için piyasadaki en uygun fiyatlar kullanılmıştır. Ortaöğretim, Eğitim Bakanlığı ve öngörülemeyen giderler ile beraber minimum 5 milyon Türk Lirası ek bütçe gerekmektedir” dedi.

Baybora, ihtiyaç duyulan malzemelerin okullara gönderilmesi noktasında konunun takipçisi olacaklarını da belirtti.

Açıklamada, KTÖS’ün belirlediği ihtiyaçlar ise şöyle sıralandı:

İLK AY İHTİYAÇ:

1 aylık eldiven ihtiyacı: 20 paket× 27.99=559.80 TL

1 aylık alkol bazlı el sıvısı: 5lt=254TL / 2 × 254 TL = 503 TL

1 aylık zemin temizleme malzemesi: 5lt= 295 TL / 2 × 295 TL = 590 TL

Siper maske: Tanesi 15 TL / 200 öğrenci 25 öğretmen ve çalışan / 225 × 15TL = 3375 TL

Yıkanabilen bez maske: Tanesi 3TL / 225 × 3TL = 675 TL

Hijyen paspas (12 sınıf için): 12 × 150 TL = 1800 TL

ATEŞ ÖLÇER: Tanesi 400 TL / 2 × 400 TL = 800 TL

ASMA SIVI SABUNLUK: Tanesi 30 TL / 12 SINIF × 30 TL = 360 TL

İLK AY İÇİN TOPLAM: 8662,8