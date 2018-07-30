KTÖS'den öğretmen adaylarına seminer

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını KTÖS Başkanı Emel Tel’in yaptığı seminerde, KTÖS Kurucu Üyesi Halil Kara ve Yılsay Barlasoğlu “Sendika Tarihi”, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil “Sendikal Mücadele Alanları ve Haklar”, KTÖS eski başkanı Güven Varoğlu “Okullarda Karşılaşılan Sorunlar ve Beklentiler”, KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, KTÖS Eğitim Sekreteri Yardımcısı Süleyman Gelener ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Bütüner “Sendikal haklar, mesleğe giriş ve öğretmenlerin tabi olduğu yasa ve tüzükler”, KTÖK LTD Başkanı Mehmet Temel “Öğretmenler Kooperatifi”, KTÖS Örgütlenme Sekreteri Uğur Erilen “Radyo Mayıs / Mayıs Tv / Söz Kıbrıs” ve KTÖS Örgütlenme Sekreter Yardımcısı Akgün Kaçmaz, “KTÖS İstihdam Politikası” hakkında sunumlar gerçekleştirdi.
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