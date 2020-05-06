KTÖS; Çocuklarımızı riske atmaya gerek yok

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, kolejlere giriş için birçok varyasyon olduğunu kaydederek, bu uygulamaların tartışılıp değerlendirilebileceği eğitim bilim danışma kurulunun oluşturulmasını istedi.

Maviş, “Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun birkaç programdaki söylemlerine göre sınav yapma taraftarı olduğunu görüyoruz. Eğitim Bakanı sınavın zamanı ile ilgili net bir tarih açıklamamış, sınavın içeriği ile ilgili anlaşılabilir bir öneri ortaya koymamıştır” dedi.

Dünya ülkelerinin son sınıfların mezuniyeti veya sınavlarıyla ilgili nasıl kararlar ürettikleri konusuna değinen Maviş, bu uygulamaların ele alınacağı kurulun oluşturulması önerilerini yineleyerek, “Çocuklarımızı riske atmaya gerek var mı?” diye sordu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in açıklaması şöyle:

“Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretim faaliyetlerini kolej sınavlarına indirgeyerek herkesin aklında soru işaretleri bırakıyor.

Birçok ülke temel eğitim çağındaki çocukları sınavsız bir şekilde üst sınıfa geçirdi. Yerleştirme ve sıralama sınavları yerine, öğretmenin kanaatine ve rehberliğine güvendiler.

Birçok ülke sınav nedeniyle çocukları bir araya getirip, sağlıkları ile ilgili bir risk almayı uygun görmedi. Sağlık riskinin yanı sıra çocukları kaygılandırmak ve strese sokmak istemediler.

Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun birkaç programdaki söylemlerine göre sınav yapma taraftarı olduğunu görüyoruz. Eğitim Bakanı sınavın zamanı ile ilgili net bir tarih açıklamamış, sınavın içeriği ile ilgili anlaşılabilir bir öneri ortaya koymamıştır.

Dünyada eğitime yön veren GCSE, A-Level ve Royal School sınavları iptal edilmiştir. Öğretmenlerden yöneticilerin rehberliğinde öğrencilerin elde etmesi muhtemel notları belirlemeleri istendi.

Kolejlere giriş ile ilgili bir sınav yapılmıştır. Bu sınav referans alınabilir, öğretmenlerden öğrencileri için görüş alınabilir, kontenjanlar artırılabilir, akademik sınıflar oluşturularak, öğrencilere dikey veya yatay devam kriterleri getirilebilir. Tüm bunların eğitim bilim danışma kurulu oluşturularak değerlendirilmesi önerimizi yineliyoruz.

Kolejlere giriş için birçok varyasyon daha olduğunu hatırlatırız.”