banner411
banner69
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
114 0
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
76 0
 
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
175 0
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
27 0
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
55 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
46 0
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
22 0
banner440

KTÖS; Çocuklarımızı riske atmaya gerek yok

banner27

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, kolejlere giriş için birçok varyasyon olduğunu kaydederek, bu uygulamaların tartışılıp değerlendirilebileceği eğitim bilim danışma kurulunun oluşturulmasını istedi.

KTÖS; Çocuklarımızı riske atmaya gerek yok

 

Maviş, “Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun birkaç programdaki söylemlerine göre sınav yapma taraftarı olduğunu görüyoruz. Eğitim Bakanı sınavın zamanı ile ilgili net bir tarih açıklamamış, sınavın içeriği ile ilgili anlaşılabilir bir öneri ortaya koymamıştır” dedi.
Dünya ülkelerinin son sınıfların mezuniyeti veya sınavlarıyla ilgili nasıl kararlar ürettikleri konusuna değinen Maviş,  bu uygulamaların ele alınacağı kurulun oluşturulması önerilerini yineleyerek, “Çocuklarımızı riske atmaya gerek var mı?” diye sordu.
KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in açıklaması şöyle:
“Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretim faaliyetlerini kolej sınavlarına indirgeyerek herkesin aklında soru işaretleri bırakıyor.
Birçok ülke temel eğitim çağındaki çocukları sınavsız bir şekilde üst sınıfa geçirdi. Yerleştirme ve sıralama sınavları yerine, öğretmenin kanaatine ve rehberliğine güvendiler.  
Birçok ülke sınav nedeniyle çocukları bir araya getirip, sağlıkları ile ilgili bir risk almayı uygun görmedi. Sağlık riskinin yanı sıra çocukları kaygılandırmak ve strese sokmak istemediler. 
Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun birkaç programdaki söylemlerine göre sınav yapma taraftarı olduğunu görüyoruz. Eğitim Bakanı sınavın zamanı ile ilgili net bir tarih açıklamamış, sınavın içeriği ile ilgili anlaşılabilir bir öneri ortaya koymamıştır.
Dünyada eğitime yön veren GCSE, A-Level ve Royal School sınavları iptal edilmiştir. Öğretmenlerden yöneticilerin rehberliğinde öğrencilerin elde etmesi muhtemel notları belirlemeleri istendi.
Kolejlere giriş ile ilgili bir sınav yapılmıştır. Bu sınav referans alınabilir, öğretmenlerden öğrencileri için görüş alınabilir, kontenjanlar artırılabilir, akademik sınıflar oluşturularak, öğrencilere dikey veya yatay devam kriterleri getirilebilir. Tüm bunların eğitim bilim danışma kurulu oluşturularak değerlendirilmesi önerimizi yineliyoruz. 
Kolejlere giriş için birçok varyasyon daha olduğunu hatırlatırız.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.