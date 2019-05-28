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KTOEÖS, eğitime katkı yapmak amacıyla bağış kampanyası başlattı

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KTOEÖS "Çağdaş laik, bilimsel, demokratik nitelikli, kamusal eğitim için dayanışmamızı ortaya koymamız gerektiği inancıyla ‘her tuğla bir gelecek’ diyerek bağış kampanyası başlattı

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KTOEÖS, eğitime katkı yapmak amacıyla bağış kampanyası başlattı
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 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okul yapımı da dahil eğitime katkı yapmak amacıyla bağış kampanyası başlattı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KTOEÖS merkezinde düzenlenen basın toplantısında, “Çağdaş laik, bilimsel, demokratik nitelikli, kamusal eğitim için dayanışmamızı ortaya koymamız gerektiği inancıyla ‘her tuğla bir gelecek’ diyerek bağış kampanyası başlattık.  Amacımız toplanacak  bağışlarla okul yapımına ve eğitime gereken katkıyı yapmaktır” dedi.

Ülke kaynaklarının sınırlı olmasının demokratik ülkelerdeki eğitim modellerinin Kuzey Kıbrıs’ta da sağlanmasına engel olduğunu ifade eden Eylem, “Yapacağımız bağışlarla ülkemizin geleceğine, çocuklarımıza yatırım yapmak toplumsal sorumluluğumuzdur” dedi.

Eylem, kaliteli eğitim için öncelikle altyapı sıkıntılarının giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Bağış kampanyasının Aralık sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Eylem, bağışlar için çeşitlik bankalarda hesaplar açılacağını, kampanyanın duyurulması için de profesyonel ekiple çalışacaklarını kaydetti.

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