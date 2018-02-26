"KTEV'le işbirliği devam edecek"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ve beraberindeki Vakıf üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Eğitim Vakfı’nın kuruluşundan bugüne çok değerli hizmetler veren, yeni okullar da dahil olmak üzere eğitim altyapısına çok önemli katkılar yapan önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Vakfın özellikle ihtiyaçlı öğrencilere burs ve benzeri yardımlar yaptığını hatırlatan Özyiğit, KTEV’in eğitime yaptığı katkıları ve hizmetleri takip ettiğini ve iyi bildiğini kaydetti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda uygulanan OGEM projesinde birlikte hareket ederek çok yararlı çalışmalar yaptıklarını belirten Özyiğit, “Bundan sonra da Bakanlık olarak Eğitim Vakfı ile işbirliği içerisinde eğitime katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.

KTEV Başkanı Umure Örs kendilerini Bakan Özyiğit’e bakanlık görevinde başarılar diledi.

Bakanlık ile Eğitim Vakfı arasındaki işbirliğinin geliştirilerek devam etmesi arzusunda olduklarını belirten Örs, eğitim, kültür ve sanat alanında örgün ve yaygın eğitim alan gençlere her türlü yardımı ve fiziki altyapının sağlanmasına katkı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.