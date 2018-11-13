KTEV'in eğitim bursu vereceği öğrenciler açıklandı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) 2018- 2019 öğretim yılında destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı.

KTEV bu yıl 15’i ortaokul öğrencisi, 41’i lise öğrencisi ve 4 tanesi de üniversite öğrencisi olmak üzere 60 öğrenciye destek bursu verecek

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs yazılı açıklamasında, KTEV destek burslarının, KTEV kaynaklarından, hayırsever kişilerden, kurumlardan ve iş insanlarından oluşan “Öğrenci Sponsorları” tarafından karşılandığını açıkladı.

Örs, hayırsever vatandaşların ve iş insanlarının öğrenci sponsorluğu üstlenerek, bir öğrencinin daha uygun şartlarda öğrenimlerini sürdürebilmelerine yardımcı olabileceklerini kaydetti.

Umure Örs sponsor olmak isteyenlerin, 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabileceklerini de sözlerine ekledi.

2018 - 2019 YILI BURS ALMAYA HAK KAZANANLAR

EĞİTİM PAKETİ

Sıra No İsim - Soyisim Okul Adı / Sınıfı Sıla Gazcıoğlu G’yurt Türk Maarif Koleji / 6.sınıf Sevde Nimet Yıldırım Hala Sultan İlahiyat Koleji / 6.sınıf Hilal Bülbül Hala Sultan İlahiyat Koleji / 6.sınıf Arda Karlık Şht. Turgut Ortaokulu / 6.sınıf Kenan Çiçek Bayraktar Türk Maarif Koleji / 6.sınıf Tolga Gözen Demokrasi Ortaokulu / 6.sınıf Burak Güleryüz Şht. Zeka Çorba Ortaokulu / 6.sınıf Hamza Özçelebi G’yurt Türk Maarif Koleji / 6.sınıf

ORTAOKUL TAM BURS

Sıra No İsim - Soyisim Okul Adı / Sınıfı Begüm Dadakoğlu Bayraktar Türk Maarif Koleji / 8.sınıf Burcu Karacan Atleks Sanverler Ortaokulu / 7.sınıf Seray Özcevher Atleks Sanverler Ortaokulu / 7.sınıf Yusuf Engür Demokrasi Ortaokulu / 8.sınıf Songül Konat Erenköy Lisesi / 8.sınıf Rojin Kızıl Erenköy Lisesi / 8.sınıf Zehra Bayraktar Erenköy Lisesi / 8.sınıf Mehmer Kar Erenköy Lisesi / 8.sınıf Melek Rojin Tuğalan Değirmenlik Lisesi / 8.sınıf Fatma Nurgül Karakahraman G’yurt Türk Maarif Koleji / 8.sınıf Bekir Mustafa Öğüt Bekirpaşa Lisesi / 7.sınıf Metehan Emin Bekirpaşa Lisesi / 7.sınıf Şefika Birgin G’yurt Türk Maarif Koleji / 8.sınıf Gözde Güngör Bekirpaşa Lisesi / 8.sınıf İrem Su Oruntak Cambulat Ortaokulu / 8.sınıf

LİSE TAM BURS

Sıra No İsim - Soyisim Okul Adı / Sınıfı Deniz Çiçek Haydarpaşa Ticaret Lisesi / 9.sınıf Azra Aydın G/M’sa Türk Maarif Koleji / 10.sınıf Duygu Baybora Erenköy Lisesi / 11.sınıf Cemile Cemre Er Erenköy Lisesi / 10.sınıf Yaren Babahan Değirmenlik Lisesi / 9.sınıf Yaren Yazgı Haydarpaşa Ticaret Lisesi / 12.sınıf Cevdet Hasdağ Polatpaşa Lisesi / 12.sınıf Deniz Tosun Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 9.sınıf Sudenaz Yeşilyayla Kurtuluş Lisesi / 11.sınıf Çağla Cilasın Bekirpaşa Lisesi / 11.sınıf Doğukan Toprak Cumhuriyet Lisesi / 12. sınıf Gaye Karakurt Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 9.sınıf Pembe Sütlüceli Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 12.sınıf Hüseyin Aydemir Erenköy Lisesi / 9.sınıf Emine Arapkasap G’yurt Türk Maarif Koleji / 10.sınıf Münür Balkan Karpaz Meslek Lisesi / 9.sınıf Kardelen Güngör Erenköy Lisesi / 9.sınıf Latif Polat Altun G’yurt Türk Maarif Koleji / 9.sınıf Veysel Bahadır Yılmaz Namık Kemal Lisesi / 9.sınıf Hayat Antel Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 9.sınıf Zerin Avcın Namık Kemal Lisesi / 9.sınıf İlayda Çakıcılı Bekirpaşa Lisesi / 12.sınıf Dilay Aydener Erenköy Lisesi / 11.sınıf Yusuf Aldağ Kurtuluş Lisesi / 12.sınıf Melissa Kılıç Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 11.Sınıf Mustafa Mehmet Yaman G/M’sa Türk Maarif Koleji / 11.sınıf Batuhan Menteş G’yurt Türk Maarif Koleji / 9.sınıf Biriçim Emete Erkurt Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 11.sınıf Kardelen Tüfekçi G/M’sa Ticaret Lisesi / 12.sınıf Asya Türk Hala Sultan İlahiyat Koleji / 9.sınıf Doğay Kandili G/M’sa Meslek Lisesi / 11.sınıf Tuğçe Hopurcuoğlu Namık Kemal Lisesi / 9.sınıf Rahme Kulucan Erenköy Lisesi / 9.sınıf Sıla Keleş Hala Sultan İlahiyat Koleji / 9.sınıf Dilara Cengiz Atatürk Meslek Lisesi / 11.sınıf Serdal Demirci G/M’sa Türk Maarif Koleji / 12.sınıf Ezgi Aybala Ateş G/M’sa Türk Maarif Koleji / 12.sınıf Selin Sağır L’şa Türk Maarif Koleji / 10.sınıf Özaygül Yıldırım Erenköy Lisesi / 12.sınıf Doğukan Aydener L’şa Türk Maarif Koleji / 11.sınıf Sevim Yeşilbulut Erenköy Lisesi / 9.sınıf

ÜNİVERSİTE TAM BURS