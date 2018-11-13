KTEV'in eğitim bursu vereceği öğrenciler açıklandı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) 2018- 2019 öğretim yılında destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı.
KTEV bu yıl 15’i ortaokul öğrencisi, 41’i lise öğrencisi ve 4 tanesi de üniversite öğrencisi olmak üzere 60 öğrenciye destek bursu verecek
KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs yazılı açıklamasında, KTEV destek burslarının, KTEV kaynaklarından, hayırsever kişilerden, kurumlardan ve iş insanlarından oluşan “Öğrenci Sponsorları” tarafından karşılandığını açıkladı.
Örs, hayırsever vatandaşların ve iş insanlarının öğrenci sponsorluğu üstlenerek, bir öğrencinin daha uygun şartlarda öğrenimlerini sürdürebilmelerine yardımcı olabileceklerini kaydetti.
Umure Örs sponsor olmak isteyenlerin, 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabileceklerini de sözlerine ekledi.
2018 - 2019 YILI BURS ALMAYA HAK KAZANANLAR
EĞİTİM PAKETİ
|
Sıra No
|
İsim - Soyisim
|
Okul Adı / Sınıfı
|
|
Sıla Gazcıoğlu
|
G’yurt Türk Maarif Koleji / 6.sınıf
|
|
Sevde Nimet Yıldırım
|
Hala Sultan İlahiyat Koleji / 6.sınıf
|
|
Hilal Bülbül
|
Hala Sultan İlahiyat Koleji / 6.sınıf
|
|
Arda Karlık
|
Şht. Turgut Ortaokulu / 6.sınıf
|
|
Kenan Çiçek
|
Bayraktar Türk Maarif Koleji / 6.sınıf
|
|
Tolga Gözen
|
Demokrasi Ortaokulu / 6.sınıf
|
|
Burak Güleryüz
|
Şht. Zeka Çorba Ortaokulu / 6.sınıf
|
|
Hamza Özçelebi
|
G’yurt Türk Maarif Koleji / 6.sınıf
ORTAOKUL TAM BURS
|
Sıra No
|
İsim - Soyisim
|
Okul Adı / Sınıfı
|
|
Begüm Dadakoğlu
|
Bayraktar Türk Maarif Koleji / 8.sınıf
|
|
Burcu Karacan
|
Atleks Sanverler Ortaokulu / 7.sınıf
|
|
Seray Özcevher
|
Atleks Sanverler Ortaokulu / 7.sınıf
|
|
Yusuf Engür
|
Demokrasi Ortaokulu / 8.sınıf
|
|
Songül Konat
|
Erenköy Lisesi / 8.sınıf
|
|
Rojin Kızıl
|
Erenköy Lisesi / 8.sınıf
|
|
Zehra Bayraktar
|
Erenköy Lisesi / 8.sınıf
|
|
Mehmer Kar
|
Erenköy Lisesi / 8.sınıf
|
|
Melek Rojin Tuğalan
|
Değirmenlik Lisesi / 8.sınıf
|
|
Fatma Nurgül Karakahraman
|
G’yurt Türk Maarif Koleji / 8.sınıf
|
|
Bekir Mustafa Öğüt
|
Bekirpaşa Lisesi / 7.sınıf
|
|
Metehan Emin
|
Bekirpaşa Lisesi / 7.sınıf
|
|
Şefika Birgin
|
G’yurt Türk Maarif Koleji / 8.sınıf
|
|
Gözde Güngör
|
Bekirpaşa Lisesi / 8.sınıf
|
|
İrem Su Oruntak
|
Cambulat Ortaokulu / 8.sınıf
LİSE TAM BURS
|
Sıra No
|
İsim - Soyisim
|
Okul Adı / Sınıfı
|
|
Deniz Çiçek
|
Haydarpaşa Ticaret Lisesi / 9.sınıf
|
|
Azra Aydın
|
G/M’sa Türk Maarif Koleji / 10.sınıf
|
|
Duygu Baybora
|
Erenköy Lisesi / 11.sınıf
|
|
Cemile Cemre Er
|
Erenköy Lisesi / 10.sınıf
|
|
Yaren Babahan
|
Değirmenlik Lisesi / 9.sınıf
|
|
Yaren Yazgı
|
Haydarpaşa Ticaret Lisesi / 12.sınıf
|
|
Cevdet Hasdağ
|
Polatpaşa Lisesi / 12.sınıf
|
|
Deniz Tosun
|
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 9.sınıf
|
|
Sudenaz Yeşilyayla
|
Kurtuluş Lisesi / 11.sınıf
|
|
Çağla Cilasın
|
Bekirpaşa Lisesi / 11.sınıf
|
|
Doğukan Toprak
|
Cumhuriyet Lisesi / 12. sınıf
|
|
Gaye Karakurt
|
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 9.sınıf
|
|
Pembe Sütlüceli
|
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 12.sınıf
|
|
Hüseyin Aydemir
|
Erenköy Lisesi / 9.sınıf
|
|
Emine Arapkasap
|
G’yurt Türk Maarif Koleji / 10.sınıf
|
|
Münür Balkan
|
Karpaz Meslek Lisesi / 9.sınıf
|
|
Kardelen Güngör
|
Erenköy Lisesi / 9.sınıf
|
|
Latif Polat Altun
|
G’yurt Türk Maarif Koleji / 9.sınıf
|
|
Veysel Bahadır Yılmaz
|
Namık Kemal Lisesi / 9.sınıf
|
|
Hayat Antel
|
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 9.sınıf
|
|
Zerin Avcın
|
Namık Kemal Lisesi / 9.sınıf
|
|
İlayda Çakıcılı
|
Bekirpaşa Lisesi / 12.sınıf
|
|
Dilay Aydener
|
Erenköy Lisesi / 11.sınıf
|
|
Yusuf Aldağ
|
Kurtuluş Lisesi / 12.sınıf
|
|
Melissa Kılıç
|
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 11.Sınıf
|
|
Mustafa Mehmet Yaman
|
G/M’sa Türk Maarif Koleji / 11.sınıf
|
|
Batuhan Menteş
|
G’yurt Türk Maarif Koleji / 9.sınıf
|
|
Biriçim Emete Erkurt
|
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 11.sınıf
|
|
Kardelen Tüfekçi
|
G/M’sa Ticaret Lisesi / 12.sınıf
|
|
Asya Türk
|
Hala Sultan İlahiyat Koleji / 9.sınıf
|
|
Doğay Kandili
|
G/M’sa Meslek Lisesi / 11.sınıf
|
|
Tuğçe Hopurcuoğlu
|
Namık Kemal Lisesi / 9.sınıf
|
|
Rahme Kulucan
|
Erenköy Lisesi / 9.sınıf
|
|
Sıla Keleş
|
Hala Sultan İlahiyat Koleji / 9.sınıf
|
|
Dilara Cengiz
|
Atatürk Meslek Lisesi / 11.sınıf
|
|
Serdal Demirci
|
G/M’sa Türk Maarif Koleji / 12.sınıf
|
|
Ezgi Aybala Ateş
|
G/M’sa Türk Maarif Koleji / 12.sınıf
|
|
Selin Sağır
|
L’şa Türk Maarif Koleji / 10.sınıf
|
|
Özaygül Yıldırım
|
Erenköy Lisesi / 12.sınıf
|
|
Doğukan Aydener
|
L’şa Türk Maarif Koleji / 11.sınıf
|
|
Sevim Yeşilbulut
|
Erenköy Lisesi / 9.sınıf
ÜNİVERSİTE TAM BURS
|
Sıra No
|
İsim - Soyisim
|
Okul Adı / Sınıfı
|
|
Gülbahar Tiftikçi
|
YDÜ / Hazırlık / Yazılım Mühendisliği
|
|
Refiye Çelik
|
DAÜ / Hazırlık / Meloküler Biyoloji
|
|
Aygül Aydener
|
DAÜ / Hazırlık / İç Mimarlık
|
|
Vildan Gür
|
Eskişehir Üni / Hazırlık / Moleküler Biyoloji Genetik