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KTEV'in eğitim bursu vereceği öğrenciler açıklandı

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KTEV'in eğitim bursu vereceği öğrenciler açıklandı
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Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) 2018- 2019 öğretim yılında destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı. 

KTEV bu yıl 15’i ortaokul öğrencisi, 41’i lise öğrencisi ve 4 tanesi de üniversite öğrencisi olmak üzere 60 öğrenciye destek bursu verecek

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs yazılı açıklamasında, KTEV destek burslarının, KTEV kaynaklarından, hayırsever kişilerden, kurumlardan ve iş insanlarından oluşan “Öğrenci Sponsorları” tarafından karşılandığını açıkladı.
Örs, hayırsever vatandaşların ve iş insanlarının öğrenci sponsorluğu üstlenerek, bir öğrencinin daha uygun şartlarda öğrenimlerini sürdürebilmelerine yardımcı olabileceklerini kaydetti.
Umure Örs sponsor olmak isteyenlerin, 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabileceklerini de sözlerine ekledi.

2018 - 2019 YILI BURS ALMAYA HAK KAZANANLAR

EĞİTİM PAKETİ

Sıra No

İsim -  Soyisim

Okul Adı / Sınıfı

Sıla Gazcıoğlu

G’yurt Türk Maarif Koleji / 6.sınıf

Sevde Nimet Yıldırım

Hala Sultan İlahiyat Koleji / 6.sınıf

Hilal Bülbül

Hala Sultan İlahiyat Koleji / 6.sınıf

Arda Karlık

Şht. Turgut Ortaokulu / 6.sınıf

Kenan Çiçek

Bayraktar Türk Maarif Koleji / 6.sınıf

Tolga Gözen

Demokrasi Ortaokulu / 6.sınıf

Burak Güleryüz

Şht. Zeka Çorba Ortaokulu / 6.sınıf

Hamza Özçelebi

G’yurt Türk Maarif Koleji / 6.sınıf

ORTAOKUL TAM BURS

Sıra No

İsim -  Soyisim

Okul Adı / Sınıfı

Begüm Dadakoğlu

Bayraktar Türk Maarif Koleji /  8.sınıf

Burcu Karacan

Atleks Sanverler Ortaokulu / 7.sınıf

Seray Özcevher

Atleks Sanverler Ortaokulu / 7.sınıf

Yusuf Engür

Demokrasi Ortaokulu / 8.sınıf

Songül Konat

Erenköy Lisesi / 8.sınıf

Rojin Kızıl

Erenköy Lisesi / 8.sınıf

Zehra Bayraktar

Erenköy Lisesi / 8.sınıf

Mehmer Kar

Erenköy Lisesi / 8.sınıf

Melek Rojin Tuğalan

Değirmenlik Lisesi / 8.sınıf

Fatma Nurgül Karakahraman

G’yurt Türk Maarif Koleji / 8.sınıf

Bekir Mustafa Öğüt

Bekirpaşa Lisesi / 7.sınıf

Metehan Emin

Bekirpaşa Lisesi / 7.sınıf

Şefika Birgin

G’yurt Türk Maarif Koleji / 8.sınıf

Gözde Güngör

Bekirpaşa Lisesi / 8.sınıf

İrem Su Oruntak

Cambulat Ortaokulu / 8.sınıf

LİSE TAM BURS

Sıra No

İsim -  Soyisim

Okul Adı / Sınıfı

Deniz Çiçek

Haydarpaşa Ticaret Lisesi / 9.sınıf

Azra Aydın

G/M’sa Türk Maarif Koleji / 10.sınıf

Duygu Baybora

Erenköy Lisesi / 11.sınıf

Cemile Cemre Er

Erenköy Lisesi / 10.sınıf

Yaren Babahan

Değirmenlik Lisesi / 9.sınıf

Yaren Yazgı

Haydarpaşa Ticaret Lisesi / 12.sınıf

Cevdet Hasdağ

Polatpaşa Lisesi / 12.sınıf

Deniz Tosun

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 9.sınıf

Sudenaz Yeşilyayla

Kurtuluş Lisesi / 11.sınıf

Çağla Cilasın

Bekirpaşa Lisesi / 11.sınıf

Doğukan Toprak

Cumhuriyet Lisesi / 12. sınıf

Gaye Karakurt

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 9.sınıf

Pembe Sütlüceli

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 12.sınıf

Hüseyin Aydemir

Erenköy Lisesi / 9.sınıf

Emine Arapkasap

G’yurt Türk Maarif Koleji / 10.sınıf

Münür Balkan

Karpaz Meslek Lisesi / 9.sınıf

Kardelen Güngör

Erenköy Lisesi / 9.sınıf

Latif Polat Altun

G’yurt Türk Maarif Koleji / 9.sınıf

Veysel Bahadır Yılmaz

Namık Kemal Lisesi / 9.sınıf

Hayat Antel

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 9.sınıf

Zerin Avcın

Namık Kemal Lisesi / 9.sınıf

İlayda Çakıcılı

Bekirpaşa Lisesi / 12.sınıf

Dilay Aydener

Erenköy Lisesi / 11.sınıf

Yusuf Aldağ

Kurtuluş Lisesi / 12.sınıf

Melissa Kılıç

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 11.Sınıf

Mustafa Mehmet Yaman

G/M’sa Türk Maarif Koleji / 11.sınıf

Batuhan Menteş

G’yurt Türk Maarif Koleji / 9.sınıf

Biriçim Emete Erkurt

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi / 11.sınıf

Kardelen Tüfekçi

G/M’sa Ticaret Lisesi / 12.sınıf

Asya Türk

Hala Sultan İlahiyat Koleji / 9.sınıf

Doğay Kandili

G/M’sa Meslek Lisesi / 11.sınıf

Tuğçe Hopurcuoğlu

Namık Kemal Lisesi / 9.sınıf

Rahme Kulucan

Erenköy Lisesi / 9.sınıf

Sıla Keleş

Hala Sultan İlahiyat Koleji / 9.sınıf

Dilara Cengiz

Atatürk Meslek Lisesi / 11.sınıf

Serdal Demirci

G/M’sa Türk Maarif Koleji / 12.sınıf

Ezgi Aybala Ateş

G/M’sa Türk Maarif Koleji / 12.sınıf

Selin Sağır

L’şa Türk Maarif Koleji / 10.sınıf

Özaygül Yıldırım

Erenköy Lisesi / 12.sınıf

Doğukan Aydener

L’şa Türk Maarif Koleji / 11.sınıf

Sevim Yeşilbulut

Erenköy Lisesi / 9.sınıf

ÜNİVERSİTE TAM BURS

Sıra No

İsim -  Soyisim

Okul Adı / Sınıfı

Gülbahar Tiftikçi

YDÜ / Hazırlık / Yazılım Mühendisliği

Refiye Çelik

DAÜ / Hazırlık / Meloküler Biyoloji

Aygül Aydener

DAÜ / Hazırlık / İç Mimarlık

Vildan Gür

Eskişehir Üni / Hazırlık / Moleküler Biyoloji Genetik

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