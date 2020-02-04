KSTÜ’den tüm programlarda yüzde 75 burs imkanı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin enstitüsüne bağlı Yüksek Lisans programları için 2020 Şubat dönemine ait başvurular başladı. Yüksek Lisans bölümlerimize kayıt olacak; Devlet memurları, askeri personeller ve elçilik çalışanlarına yüzde 75 burs verilecek.



Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. İ. Levent Taner, ‘Üniversitemiz, Lefkoşa’da başlatacağı Yüksek Lisans programları ile fark yaratacak’ dedi. Programların sınırlı sayıda kontenjanlara sahip olduğu belirten Taner, ‘Açtıkları programların önemli olduğuna’ dikkat çekti.

Eğitim yeri Lefkoşa’da olacak Yüksek Lisans programlarına başvurmak için; 0533 828 10 10 ve 0533 860 74 69 numaraları telefonlar aranabilir. Yüksek Lisans Programları ise şöyle; Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli) Eğitim dili Türkçe Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezsiz) Eğitim dili Türkçe Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Tezli) Eğitim dili Türkçe Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Tezsiz) Eğitim dili Türkçe Klinik Psikolojisi (Tezli) Eğitim dili Türkçe Klinik Psikolojisi (Tezsiz) Eğitim dili Türkçe İşletme Yönetimi (Tezli) Eğitim dili Türkçe İşletme Yönetimi (Tezsiz) Eğitim dili Türkçe

