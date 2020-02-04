KSTÜ’den tüm programlarda yüzde 75 burs imkanı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. İ. Levent Taner, ‘Üniversitemiz, Lefkoşa’da başlatacağı Yüksek Lisans programları ile fark yaratacak’ dedi. Programların sınırlı sayıda kontenjanlara sahip olduğu belirten Taner, ‘Açtıkları programların önemli olduğuna’ dikkat çekti.
Eğitim yeri Lefkoşa’da olacak Yüksek Lisans programlarına başvurmak için; 0533 828 10 10 ve 0533 860 74 69 numaraları telefonlar aranabilir.
Yüksek Lisans Programları ise şöyle;
Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli) Eğitim dili
Türkçe Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezsiz) Eğitim dili
Türkçe Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Tezli) Eğitim dili
Türkçe Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Tezsiz) Eğitim dili
Türkçe Klinik Psikolojisi (Tezli) Eğitim dili
Türkçe Klinik Psikolojisi (Tezsiz) Eğitim dili
Türkçe İşletme Yönetimi (Tezli) Eğitim dili
Türkçe İşletme Yönetimi (Tezsiz) Eğitim dili Türkçe