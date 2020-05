Kolej sınavı 20 Haziran’da yapılacak

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Kolej Giriş Sınavlarının ikincisini 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapmayı planladıklarını açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kamuoyunda merakla beklenen merkezi sınavlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Kolej Giriş Sınavlarının ikincisini (KGS 2) 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapmayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme sınavınınsa 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü yapılacağını kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavlarının da 6 – 7 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Çavuşoğlu’nun şu açıklamada bulundu:

“Değerli veliler ve öğrenciler;

Malumunuz olduğu üzere, Kolej Giriş Sınavlarının birincisi 25 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştı. İkinci sınavın da 6 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılması planlanmıştı. Ancak Covid 19 pandemisi ile mücadele tedbirleri kapsamında tüm okullarımızda eğitime 10 Mart 2020 tarihinden itibaren ara vermiştik. Geçen süre içerisinde Bakanlığımız, gerekli diğer kurumların da görüşlerini alarak çalışmalarına devam etmiş, Kolej Giriş Sınavı’nın yapılması yönünde ki hazırlığını tamamlamıştır. Buna göre, içinde bulunduğumuz süreçte bir değişiklik olmaması halinde, KGS 2 sınavını 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapmayı planlıyoruz.

Bu çalışmalar yapılırken, öğrencilerimizin, ailelerinin, görev alacak öğretmen ve çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda görev yapmalarını sağlayacak düzenlemeleri de göz önünde tutacağız. Örneğin, KGS 1’de her sınıfta 25 öğrenci sınava girerken KGS 2’de her sınıfta sosyal mesafe kriterini gözeterek en çok 12 öğrenci yer alacaktır. Sınav merkezlerinde aşırı derecede kalabalık oluşmasını önlemek adına her merkezde en çok 250 öğrenci sınava alınacaktır. Günün şartlarına göre alınacak tedbirler öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar için geçerli olacaktır.

Bilindiği üzere Kolej Giriş Sınavları’nın kapsamı ve konu listeleri daha önce açıklanmıştı. Ancak yaşanan süreçte okullarda eğitime verilen aradan dolayı ikinci dönem konularının bir kısmı işlenememiştir. Bu nedenle konular Bakanlığımız tarafından yeniden değerlendirilmiştir. Öğrencilerimizin lehine olacak şekilde, farklı bölgelerden okullarımızla da istişare edilerek yeni konu listesi oluşturulmuştur.

Bu bağlamda;

Matematik Dersinde: KGS 2 kapsamında yer alan 15 konu başlığından 3 tanesi derslere ara verilen tarihe kadar işlendiğinden, sadece o konular kapsama alınmıştır. Bununla birlikte sınavın birinci aşamasında öğrencilerin sorumlu tutulduğu 11 konu başlığından da 3 tanesi kapsama dahil edilmiştir.

Türkçe Dersinde: KGS 2 kapsamında yer alan 8 konu başlığından 3 tanesi ile birlikte, KGS 1 kapsamında yer alan 13 konu başlığından 5 tanesi kapsama dahil edilmiştir.

Fen ve Teknoloji Dersinde: KGS 2 kapsamında yer alan 3 konu başlığından 1 tanesi, KGS 1 kapsamından da 1 konu başlığı kapsama dahil edilmiştir.

Sosyal Bilgiler Dersinde; KGS 2 kapsamında yer alan 3 konu başlığından 1 tanesi, KGS 1 kapsamından da 1 konu başlığı kapsama dahil edilmiştir.

İngilizce Dersinde: KGS 2 kapsamında yer alan 4 üniteden sadece 5. Ünite, KGS 1 kapsamından da 4. ünite kapsama dahil edilmiştir.

Bu çalışma yapılırken öncelikli olarak öğrencilerin en son öğrendiği konular değerlendirilmiş ve kapsama dahil edilmiştir. Ayrıca konuların bütünlük takip etmesine de azami dikkat gösterilmiştir.

BEAL – 20 TEMMUZ FEN LİSESİ YERLEŞTİRME SINAVI

Daha önce 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme sınavını da Aynı tarihte YKS sınavı olması hasebiyle 4 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ertelenmiştir.

Bu sınavla ilgili olarak da eğitime verilen ara çerçevesinde düzenlemelere gidilerek konuların kapsamı yeniden düzenlenmiştir. Sınavla ilgili detaylar, hazırlanacak kılavuz ile kamuoyu ve öğrencilerimizle 7 Mayıs 2020 Perşembe günü paylaşılacaktır.

KGS sınavları için öngörülen sağlık tedbirleri yerleştirme sınavları için de geçerli olacaktır. Bunun yanında öğrencilerimiz yerleştirme sınavlarına yönelik başvurularını da 1 – 5 Haziran 2020 tarihleri arasında online (çevrimiçi) olarak bakanlığımızın web sayfasında verilecek adresten yapabilecekler ve kurulacak whatsapp destek hattından sınavla ilgili destek alabileceklerdir.

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ GİRİŞ SINAVI

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavlarının da 6 – 7 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması planlanmıştır. Bu sınavla ilgili kılavuzumuz da 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü öğrencilerimiz ve halkımız ile paylaşılacaktır.”