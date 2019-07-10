 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
12 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
8 0
 
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
24 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
138 0
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
53 0
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
52 0
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
18 0
banner82

KKTC ve TC arasındaki eğitim işbirliği için mutabakat

banner27

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, KKTC’de yetiştirilecek öğrenci profilinde çağdaş değerleri hedef aldıklarını kaydederek Türkiye’nin dünya standartlarını hedef alan bir eğitim sistemi bulunduğuna işaret ederek “Birikimlerinizi paylaşmak ve sıkıntılarımızı çözmek hedefindeyiz” dedi

banner315
KKTC ve TC arasındaki eğitim işbirliği için mutabakat
banner267

Ankara’da, KKTC ve TC arasındaki eğitim işbirliğinin artırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Protokole KKTC adına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TC adına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imza koydu.

Ankara’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TC ile KKTC arasındaki karşılıklı ilişkilerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çavuşoğlu ile özellikle KKTC’deki eğitimle ilgili bazı konuları konuşma fırsatı bulduklarını ifade eden Selçuk, yükseköğrenimin yanı sıra ilköğretim ve diğer konuları da ele aldıklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, KKTC’de yetiştirilecek öğrenci profilinde çağdaş değerleri hedef aldıklarını kaydetti.

Türkiye’nin dünya standartlarını hedef alan bir eğitim sistemi bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Birikimlerinizi paylaşmak ve sıkıntılarımızı çözmek hedefindeyiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, sorunları çözmede Türkiye’nin gücünün kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu belirterek, KKTC’deki eğitime ilişkin sorunları çözmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

MUTABAK ZAPTI İMZALANDI

Çavuşoğlu ile Selçuk’un da katıldığı heyetlerarası görüşme sonrasında iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin artırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Protokole KKTC adına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TC adına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imza koydu.

SARAÇ İLE GÖRÜŞME...

Bakan Çavuşoğlu Ankara temasları çerçevesinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile de görüştü.

Görüşmede; Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve üniversitelerin katkısıyla hazırlanan protokol taslağı YÖK’e iletildi. Oluşturulan çalışma gruplarının taslak üzerinde çalışarak, önümüzdeki hafta imza aşamasına gelinmesi hedefleniyor.

Olumlu bir havada geçen görüşmede KKTC üniversiteleri ve bu kurumlarda eğitim gören öğrencilerin durumları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu Ankara temaslarına ilişkin olarak bugün saat 14.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenleyecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.