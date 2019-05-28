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KISBÜ Burs ve Sıralama Sınavı 10 Haziran'da yapılacak

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Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran Pazartesi günü yapılıyor.

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KISBÜ Burs ve Sıralama Sınavı 10 Haziran'da yapılacak
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KISBÜ’den yapılan yazılı açıklamada, sınavın pazartesi günü saat 13.30’te gerçekleştirileceği kaydedildi. 

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Burs ve Sıralama Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin yüzde 100 burs alma hakkı kazanacağı belirtildi.

Öğrenciler, KISBÜ’de bulunan Hukuk, Psikoloji, İlahiyat, Özel Eğitim Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği ve RPD programları üzerinden tercih yapabilecekler. 

Açıklamada, aday öğrencilerin sınav hakkında detaylı bilgiye http://www.kisbu.edu.tr/burssinavi adresinden ulaşabilecekleri kaydedildi

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