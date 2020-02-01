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Karne sevinci

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İlk ve orta okullarda karneler dağıtıldı, 15 gün sürecek Şubat tatili başladı

Karne sevinci

İlk ve orta dereceli okullarda dün karnelerin verilmesiyle yarıyıl tatili (şubat tatili) de başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören toplam 25 bin 171 öğrenci dün karnelerini aldı.

Öğrenciler, yarıyıl tatilini 15 Şubat’ta tamamlayacak. İkinci dönemin ilk ders zili 17 Şubat Pazartesi günü çalacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Çatalköy İlkokulu’nu ziyaret ederek, karne dağıtım törenine katıldı, öğrencilere, tatilde okumaları için, Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı ve çocukların çevreye karşı sorumluluklarının anlatıldığı “Bu Benim Dünyam” isimli kitabı dağıttı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda Okul Müdürü Uğur Çınar, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

Tören için toplanan öğrencilere konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hepiniz heyecanlısınız, biliyorum karneleriniz çok iyi, hepinizi tebrik ediyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Atleks Sanverler Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere 2019-2020 Öğretim Yılı yarıyıl karnelerini verdi. Çavuşoğlu, öğrencilere, okullarının, öğretmenlerinin ve tatillerinin değerini bilmeleri tavsiyesinde bulundu ve Çavuşoğlu, “Tatili fırsata çevirmeyi ihmal etmeyin, hepinize iyi tatiller” dedi.

Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu

Çavuşoğlu, Atleks Sanverler Ortaokulu’nu ziyaret etti

 

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