İskele, kolej binasına kavuşuyor

Vakıflar İdaresi’nin 8 milyon Türk Liralık finansmanıyla İskele'ye Türk Maarif Koleji binası inşa ediliyor

Vakıflar İdaresi’nin 8 milyon Türk Liralık finansmanıyla yapılacak İskele Türk Maarif Koleji binası inşaatına ilişkin protokol, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Erbatu Emlak & İnşaat Şirketi arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,

uzun yıllar ülkede tek olan kolejin sonradan ülke geneline yayıldığını fakat İskele ve yeni ilçe olan Lefke’de kolej binası yapmaya imkanı bulamadıklarını anlattı. Çavuşoğlu, “Atalarımızın bu günler için yarattığı bazı imkanları kullanan Vakıflar İdaremize yaptığımız başvuruya olumlu cevap aldık” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen de, Vakıflar İdaresi’nin ülkenin en önemli sorunlarından olan eğitim ve sağlık alanında ihtiyaç duyulan yatırımları her zaman önemsediğini belirterek, “İskele’de kolej binası için bir miktar katkı istendiğinde biz değerlendirdik ve katkı koymaya değil tamamını karşılamaya karar verdik. Bu kararı alan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ederim” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ise en iyi yatırımın eğitime yapılan olduğuna işaret ederek, gelecek nesiller için yapılan yatırımların yıllarca fayda sağladığını kaydetti. Kaliteli müfredat ve eğitim sistemi olmasının önemine değinen Benter, en önemlisinin de çocuklar güzel ahlak öğretebilmek olduğunu vurguladı.