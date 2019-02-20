İşaret dilini yazıya çeviren programı geliştirdi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) mühendisleri, işitme engellilerin kullandıkları işaret dilini anlık olarak harflere çeviren yazılım programı geliştirdi.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, YDÜ mühendisleri Murat Arslan, Şenol Korkmaz ve Idoko John Bush’un geliştirdiği program, işitme ve konuşma engelli kişilerin günlük hayatlarında işaret dilini bilmeyenlerle iletişim kurmasını kolaylaştıracak.

Program, kameradan alınan görüntüden “nesne algılama” tekniği kullanarak elleri buluyor ve bu el figürlerini “nesne sınıflandırma” tekniği kullanarak ellerin o anki durumunun hangi harfe denk geldiğini algılayıp bu elin şekline karşılık gelen harfi ekrana yazdırıyor.

Böylece kamera önünde işaret dili ile konuşan kişinin ifade etmek istedikleri, uygulama sayesinde yazılı metin haline geliyor.

Programın bilgisayar dışında cep telefonunda da kullanılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten yazılımı geliştiren mühendislerden Murat Arslan, işaret dili ile konuşan bir insana telefonun kamerasını doğrulttukları zaman harfleri yazılara çevirerek karşıdaki insanı anlamayı hedeflediklerini belirtti.