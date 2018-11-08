İngiltere’de eğitim Kıbrıs için cazibesini koruyor

İngiltere’de Yüksek Öğrenime Gidenler ve 2019 da gidecekler Brexit sürecinden etkilenmeyecek

Dünya çapında eğitim veren en iyi kuruluşlara sahip ülke olarak kabul edilen İngiltere’de eğitim Kıbrıslılar için cazibesini koruyor. Kıbrıs’ın bütününden Birleşik Krallık üniversitelerinde eğitim gören öğrenci sayısı 10 bini aşmış durumda. Böyle bir ortamda Kıbrıs’ta görev sürdüren British Council tarafından bu yıl 7. si 9 Kasım’da Merit Lefkoşa Otel’de 16.30 – 19.00 arasında yer alacak Eğitim Fuarı’nın önemi artıyor.

Üniversite eğitimi için Ada’da düzenlenen en kapsamlı Fuar olma özelliğine sahip “İngiltere’de Eğitim –Study UK” için British Council’de görevli üniversiteler için profesyonel sınav uzmanı Ahmet Gürkan’la söyleşi yaptık. Sorularımıza kısa ama özlü, net yanıtlar veren Gürkan, öncelikle İngiltere’de eğitim gören öğrenciler için en önemli soru işaretine sahip “Brexit” konusuna açıklık getirerek 2019 yılından önce ve 2019 yılında Birleşik Krallık’ta herhangi bir alanda eğitim gören ve görmeye gidenlerin Brexit sürecinden kesinlikle etkilenmeyeceklerine vurgu yaptı.

Kıbrıs’ın biraz da tarihsel özelliğinden olsa gerek İngiltere’ye eğitime gönderdiği öğrenci sayısının bugünlerde 10 binlere ulaştığına dikkat çeken Ahmet Gürkan’a ilettiğimiz sorular ve yanıtları şöyle:

Study UK Exhibition etkinliği nedir ve neleri kapsayacaktır?

Bu etkinlik Birleşik Krallık’tan 17 üniversitenin katılacaği ve British Council tarafından düzenlenen bir eğitim fuarıdır. Ayrıca UNITE, IELTS ve AB Bursları temsilcilerinin de hazır bulunacağı bu fuar 7. kez düzenlenecektir.

Study UK Exhibition neden ziyaret edilmelidir? Amaç nedir?

Birleşik Krallık’ta üniversite eğitimi almayı planlayan öğrenciler için 17 değişik üniversite temsilcisi ile yüz yüze görüşüp bilgi alınması açısından çok önemli bir fırsat olacaktır. Burada alacağınız bilgiler ile doğru seçimleri yapmanız kolaylaşacaktır.Üniversiteler ile ilgili her türlü sorulara cevap alınabilir.

Bu fuardan kimler faydalanabilir?

Birleşik Krallık’taki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim almak isteyen kişiler faydalanabilir.

BREXIT Birleşik Krallık’ta eğitim gören/eğitim görecek olan Kıbrıslı öğrencileri nasıl etkileyecektir?

Şu anda okuyan veyaEylul 2019 yılında üniversiteye giriş yapacak olan öğrenciler etkilenmeyecektir. Ayrıca, eğitimlerine Eylül 2019 yılında başlayacak olan öğrenciler başladıkları program bitinceye kadar aynı şartlarda öğrenim görmeye devam edeceklerdir.

Öğrenci konaklaması ile ilgili nasıl yardımcı olunabilir?

Konaklama ile ilgili British Council öğrencilere yardımcı olabilmektedir. Ayrıca bu konuyla ilgili olup etkinliğimizin sponsorlarından biri olan UNITE isimli kuruluş temsilcisi ile de konaklama ile ilgili konularda görüşme olanağı olacaktır.

British Council öğrencilere başvuru süreciyle ilgili nasıl yardımcı olabilir?

British Council öğrencilerin üniversite seçmelerinde ve başvurular yapmalarında yardımcı olabilmektedir. Ayrıca konaklama, seyahat, vize ve diğer konularda öğrencilere tavsiyelerde bulunabilmektedir. (Ücretli danışmanlık servisimiz bulunmaktadır)

Üniversiteye giriş için hangi temel nitelikler gerekmektedir?

Başvuracağınız eğitim programına göre istenilen nitelikler değişmektedir. Genel olarak, İngilizce yeterliliği için IELTS belgesi istenmektedir. Ayrıca Lise diploması ve A-Level sertifikaları gibi diğer başarı belgeleri de istenmektedir.

İstenilen vasıflarla ilgili bilgiler nerede bulunabilir?

British Council web sitesinde ve ilgili üniversite websitelerinde detaylı bilgilere ulaşılabilirsiniz.www.britishcouncil.com.cy

Birleşik Krallık’ta eğitim Kıbrıslı öğrenciler için hala cazip geliyor mu?

Evet.Şu anda Birleşik Krallık’ta eğitim gören yaklaşık 10000 Kıbrıslı öğrenci bulunmaktadır. (Adanın her iki kesiminden olan toplam rakam) Birleşik Krallık’taki üniversiteler dünya çapında iyi eğitim veren kuruluşlardır.Lha