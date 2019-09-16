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İlkokullar açıldı

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İlkokullar bugün, ortaokul ve liseler ise yarın açılıyor. Büyük bölümü geçen hafta açılan özel okulların bir kısmı da bugün yeni ders yılına başlayacak.

İlkokullar açıldı
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 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 114 okulda, yaklaşık 20 bin öğrenci bugün ders başı yapacak. Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 32 okulda öğrenim gören yaklaşık 18 bin ortaokul ve lise öğrenci ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 500 meslek lisesi öğrencisi ise, yarın ders başı yapacak.

1-16 ŞUBAT YARIYIL TATİLİ

Akademik takvime göre, hem İlköğretim Dairesi, hem de Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda birinci dönem 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek, öğrenciler ve öğretmenler yarıyıl tatilinin ardından 17 Şubat’ta ders başı yapacak.

Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1)  25 Ocak Cumartesi ve Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 19-25 Haziran tarihleri arasında olacak.
 

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