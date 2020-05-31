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İlkokul ve okul öncesi kurumlara kayıtlar başlıyor

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İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’nün, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı okul kayıt tarihlerini Covid-19 pandemi sürecinden dolayı yeniden düzenlemesi çerçevesinde, ilk kayıtlar 1 Haziran- 5 Haziran (her iki tarih dahil) tarihleri arasında gerçekleştirilecek

İlkokul ve okul öncesi kurumlara kayıtlar başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilkokul ve okul öncesi kurumlara kayıtlar, yarın başlıyor.

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’nün, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı okul kayıt tarihlerini Covid-19 pandemi sürecinden dolayı yeniden düzenlemesi çerçevesinde, ilk kayıtlar 1 Haziran- 5 Haziran (her iki tarih dahil) tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlkokul ve okul öncesi kurumlara gerçekleştirilecek kayıt işlemleri, okul kapsam bölgeleri gözetilerek, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, maske kullanımına dikkat edilerek yapılacak.

Kayıtlar, gerekli belgelerle birlikte öğrencilerin velileri tarafından yapılacak; salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında öğrencilerin kayıt sırasında hazır bulunması zorunlu değil.

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