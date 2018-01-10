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İki toplumlu projelerin önemi anlatıldı

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YDÜ öğrencileri, ara bölgede bulunan Europe Direct’e ziyarette bulundu

İki toplumlu projelerin önemi anlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri ve Ekonomi Bölümü öğrencileri, Ledra Palas Birleşmiş Milletler Ara Bölge’de bulunan Europe Direct (EDIC)’e ziyarette bulundular.

Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliği tarafından desteklenen, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından Şubat 2015 tarihi itibarıyla Dayanışma Evi’nde yerel bir bilgi merkezi kurularak yürütülen inisiyatif ziyaretine öğretim görevlileri ile birlikte 20 öğrenci katıldı.

Etkinlik kapsamında, "Avrupa Komisyonu'nun Çalışmaları" üzerine öğrencilere 3 farklı sunum yapıldı. Etkinliğe katılan öğrencilere EDIC tarafından "Katılım Sertifikaları" verildi.

Yapılan sunumlar, Kıbrıs adasında ve genel olarak tüm Avrupa’da toplumların barış içinde yaşamalarına katkı koymak adına iki-toplumlu ve çok-toplumlu sivil toplum projelerinin önemini vurgulandı. Gençlerin sivil toplum içerisinde nasıl yer alabileceklerine değinildi. Eğitim, müzik, sanat, ve spor gibi birçok farklı alanda gerçekleştirilen sivil toplum projelerinin Kıbrıs Türk toplumunun sosyal ve ekonomik kalkınmasına yaptığı katkı tartışıldı. Öğrenciler ayrıca "Dayanışma Evi”ni tanıma fırsatı bularak, toplumsal gelişim için aktif ve etkili olabilecekleri alanları öğrendiler.

Bölüm öğrencileri için Avrupa Birliği üzerine bir bilgilendirme etkinliği olarak planlanan aktivite, hem öğrenciler hem de bölümdeki öğretim görevlileri için aynı zamanda sosyalleşme ve bilgi alış-verişinde bulunmalarını sağladı

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