Hedef, eğitim sisteminin iyileştirilmesi

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu “Eğitim sisteminin daha da iyileştirilmesi ve kalitesinin arttırılması en önemli ve öncelikli konularımız arasında yer almaktadır” dedi

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Vizyon 2030 Eğitim Strateji Planı Çalıştayı” dün Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yapıldı.

Sabah başlayan ve iki oturum halinde gün boyu süren çalıştayda, eğitimde geleceğe yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli eylem planının oluşturulması hedeflendi.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, TDP Genel Başkanı eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Stratejik Plan Çalışma Komitesi’nden Salih Sarpten yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, öğretmenlere, gençler ve çocuklara sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, “KKTC devleti bizim, moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmamız lazım. Her türlü imkanımız var. Onları iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

Kısır döngü ve tartışmaları bir kenara bırakarak, gelece bakmak gerektiğine işaret eden Tatar, bugünkü imkanların büyük fedakarlıklar sonucu kazanıldığını, bunların doğru kullanılması gerektiğini belirtti.

Devlet sahibi olmanın önemine vurgu yapan Tatar, Kıbrıslı Türklerin çağa ayak uyduracak bilgi ve becerilere sahip olduğunu kaydetti.

Tatar, sendikaların siyasetçi kadar siyaset yaptığını, bunun akıl karıştırdığını söyleyerek, siyaseti bir kenara bırakıp, birlik ve beraberlik içinde çağın gereklerini yakalama yönünde çalışma yapma çağrısında bulundu.

Eğitimde nicelik değil niteliğin ön plana konulması gerektiğine işaret eden Tatar, eğitimin geleceğin teminatı olacağını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU: “AMAÇ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ MEVCUT DURUMU ANALİZ ETMEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayın ülkenin geleceği açısından önemine işaret etti.

“Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi mümkün olamaz” diyen Çavuşoğlu kendilerinin de bu ilke doğrultusunda, eğitimin ülke geleceği için ne kadar hayati bir önemde olduğunun bilinciyle bu çalıştayı düzenlediklerini ifade etti.

Amaçlarının eğitim sistemindeki mevcut durumu tüm detayları ile ortaya koyup analiz etmek olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bu amaca bağlı olarak ülkemizin uluslararası düzeyde ne durumda olduğunu, eğitim sistemimizin gelişme alanlarını, güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesini hedefliyoruz.

Geleceğe yönelik politikaların oluşturulması konusunda ortak politika belirleyicilerin işlerini kolaylaştırıcı öneriler geliştirmesine de yardımcı olacak neticeler elde etmek istiyoruz”

Önümüzdeki 10 yıllık süreci dikkate alarak Eğitim Stratejik Planının oluşturulmasında dış paydaşların görüş, öneri ve düşüncelerinin alınmasına büyük önem verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, bunun hedeflenen vizyon çalışma sonucunun Cumhuriyet Meclisinden ortak mutabakat olarak geçmesi ve bakanların görevleri sona ermiş olsa dahi politikaların devamlılığı olması açısından önemine işaret etti.

“EĞİTİM SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA”

“Eğitim sisteminin daha da iyileştirilmesi ve kalitesinin arttırılması en önemli ve öncelikli konularımız arasında yer almaktadır” diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“10 yıl içinde eğitimde dönüşüm sağlayacak bir vizyon benimsenmesi son derece önemli bir hedeftir. Ders müfredatlarını günümüz koşullarına göre uyarlamak, teknolojik yeniliklerin ve altyapıların okullarımıza kazandırmak, derslik sayısının daha da arttırılarak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamalarına eriştirmek temel hedefimizdir.

Okulların iletişim teknoloji altyapıları ile donatılması, fiziki ortamlarının daha da iyileştirilerek, kaliteli eğitimi ve herkese yaşam boyu öğrenme olanakları sağlamak, en önemli, öncelikli hedeflerimizden birkaçıdır. Bunun için istikrara ihtiyacımız vardır. Bunu ortak mutabakatla sağlayabileceğimiz hepimizin fikridir.

“İSTİKRARSIZLIĞIN ÖLÇÜTÜ OLACAKSA 44 YILDA 41. HÜKÜMETTEYİZ… SINIF GEÇME TÜZÜĞÜ 24 DEFA DEĞİŞTİ”

Ne yazık ki bugüne kadar ülke genelinde yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrenciler temel beceriler dahil, günümüz yeterliliklerinin bir çoğunun kazandırılamadığı anlaşılmaktadır. Coğrafi açıdan çok küçük bir ülke olmamamıza rağmen okullar arasında gerek fiili yeterlilikler, gerek başarı, gerekse öğrenci profili bakımından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bunun sebebi sürekli değişen eğitim politikalarıdır. İstikrarsızlığın ölçütü olacaksa 44 yılda 41. Hükümetteyiz. Bununla birlikte örnek olması açısından sınıf geçme tüzüğü 24 defa değiştiğini örnek verebiliriz”

Eğitim sisteminde kalitenin artırılması için geçmiş yıllarda günlük politikalarda birçok adım atıldığını, ancak atılan adımların süreklilik arz etmediğini ve yeterince analiz edilmediğini dile getiren Çavuşoğlu, ülkedeki eğitim sisteminin son yıllarda birçok kesim tarafından tartışılır bir konuma geldiğine işaret etti.

“YOL HARİTASI GEREKLİ”

“Bir başka ifadeyle eğitim sistemimizle ilgili geleceğe yönelik bir yol haritası hazırlanması gerekmektedir. Bu yol haritasının da ortak bir akılla üretilmesi son derece önemlidir” diyen Çavuşoğlu, çalıştay kapsamında, şu başlıkların özellikle tartışılmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi:

“Toplumu oluşturan bireylerin gelecekte taşıması gereken özellikler; Bireysel ve toplumsal ihtiyaçların giderilmesine yönelik yeterlilikler; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın taşıması gereken unsurlar; Yine bakanlığımızın güçlendirilmesi için olası fırsatların belirlenmesi; Eğitime etki edecek politik, ekonomik, siyasi ve teknolojik unsurların belirlenmesi”

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının sonunda çalıştaya katılan tüm paydaşlara teşekkür etti, “10 yıl sonra eğitimde tüm sorunlarını aşmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşmak adına koyacağınız katkılar için hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

