Haspolat'ta mezuniyet coşkusu

2018 - 2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan Haspolat İlkokulunda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Okul resim sergisinin açılışı ile başlayan mezuniyet gecesi etkinlikleri, gece için hazırlanan gösterilerle devam etti.

Oldukça kalabalık davetlinin izlediği mezuniyet gecesinde okuldaki tüm sınıflar ve okul halk dansları ekibi gösterilerini başarıyla sundular.

Okul müdürü Mehmet Malek de yaptığı konuşmada mezunlara gelecek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Mezuniyet belgelerini alan mezunların duygusal anlar yaşadığı mezuniyet gecesinin en anlamlı anı ise keplerin coşkuyla havaya fırlatıldığı an oldu.