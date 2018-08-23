Hangi üniversite kaç lira burs veriyor? (Ayda 6 bin lira burs imkanı)

Abdullah Gül Üniversitesi, öğrencilerine başarı sıralamasına göre yılda 9 ay, hazırlık dahil 5 yıl süreyle burs sağlıyor. Alınan derecelere göre verilen burs miktarları:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, bu üniversiteyi ilk 5 tercihinde yazarak, ASBÜ’de bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere hazırlık dahil 5 yıl olmak üzere 9 ay boyunca burs imkanı sağlıyor.

Beykent Üniversitesi, yerleşeceği bölümün puan türünde Türkiye genelinde ilk 1000’e giren, burslu veya ücretli lisans bölümlerini tercih eden, üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle 800 TL burs veriyor.

DİL puan türündeki sıralamada ise 1-250 arasındaki öğrencilerine yılda 8 ay süreyle olmak üzere ayda 900 TL tutarında burs sağlıyor.

İbn Haldun Üniversitesi'nin verdiği burs oranları öğrencinin kayıt yaptırdığı programa göre farklılık gösteriyor. Öğrencilere verilen burs miktarı 1500TL , 1250 TL ve 1000 TL olarak değişiyor.

Üniversite, zorunlu hazırlık sınıfı dahil senede 9 ay olmak üzere 5 sene boyunca

İstanbul Aydın Üniversitesi, tercih listesinde bu üniversiteyi ilk üç sırada tercih ederek (DİL puanı ile alan bölümler dışında) yerleşen, ilk 1000 sıralamasında yer alan öğrencilere aylık 500 TL burs sağlıyor.

Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türünde yerleşen öğrencilere ise ilk 3000, 4000 ve 5000,

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)

ÖSYM puanına göre hak edilen %100, %75, %50 ve %25 indirim imkanı, İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için: İngilizce Hazırlık Programında geçirecekleri 1+1 yıl süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2 yıl süre boyunca; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca not ortalaması koşulu veya ders geçme başarısı aranmaksızın devam eder.

Tam burslu kontenjanlara yerleşenlerden ilk 1000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve aylık 1000 TL nakit ödeme; ilk 2000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve aylık 700 TL nakit ödeme; ilk 5000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt ve ücretsiz yemek imkanı sunuluyor.