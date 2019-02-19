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Gururla yeni ufuklara

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YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi mezuniyet töreni büyük coşkuyla gerçekleştirildi

Gururla yeni ufuklara
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Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane 4. Salon’da gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt,  Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ile dönem mezunu öğrencileri adına Mehmet Erdim, yabancı öğrenciler adına ise Lasrus Yapomo birer konuşma gerçekleştirdi.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 22. dönem güz mezunlarını yürekten kutladı.

Mezun olan öğrencilere başarılar dileyen Prof. Dr. Gökçekuş, “Uzun ve çetin bir yolu yürüyerek bugüne geldiniz burukluk var çünkü sizden ayrılıyoruz. Geçen sömestr 36 farklı ülkeden öğrencimiz var iken bu sömestr sayımız 40’a yükseldi. Fakültemizde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini siz değerli meslektaşlarımla başarıyla verdik. Burada en önemlisi ise aile olmayı başarabilmemizdir. Kalitenin diğer bir unsuru olan yayın sayımızı arttırma noktasında gayrette bulunan bütün hocalarımı canı gönülden kutluyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt da, üniversitelerin kuruluş işlevlerinden bahsederek, üniversitenin esas işlevinin bilim üretmek ve o öğretilen bilimin hem halka, hem topluma ve yerküreye olan katkısını sağlamak olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Kurt, “Biz üniversite olarak tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara onbinlerce makale sunan Web of Science ve Scopus’ta taranan dergilerde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının 2018 yılında yayınladığı 1200’ün üzerinde yayın sayısı ile Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 5 içerisine girdik” dedi.

Doç. Dr. Kurt, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi mezunlarına da seslenerek, iyi bir projenin sürdürülebilir, erişebilir, işlevsel ve fonksiyonel olmasının ve sistem tasarımı öğrenmenin önemini belirterek, başkalarının görüşlerinin hayatlarını kontrol etmesine izin vermemesini tavsiye ederek hayatlarında başarılar diledi.

Dönem mezunu öğrencileri adına konuşan Mehmet Erdim ise “Hepimiz buraya tam teşekküllü birer mühendis olmak amacıyla geldik bütün hocalarım ailem ve arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, onları saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Yabancı öğrenciler adına konuşan Lazarus Yapomo ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek, Yakın Doğu Üniversitesi'nde eğitim almasının doğru bir karar olduğuna inandığını belirterek bununla övündüğünü söyledi. Yapamo, “Ülkeme dönüyor olmakla heyecanlı ve buradan ayrılmakla da bir o kadar hüzünlüyüm. Öğretim elemanlarıma ve öğrenci arkadaşlarıma eğitimimizi keyifli hale getirdikleri için sonsuz teşekkürler ediyor tüm arkadaşlarıma yeni hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından piyanist Gözdem Oktay ve soprano Vasfiye Çakıltaşı’nın piyano dinletisi gerçekleştirildi. Daha sonra ise diploma takdiminde bulunuldu. Tören geleneksel kep atma merasimi ile son buldu. 

 

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