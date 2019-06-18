Gurur ve coşku bir aradaydı

Kıbrıs Montessori Okulları’nın Lefkoşa şubesinde mezuniyet sevinci yaşandı

KKTC'de Montessori eğitim sistemi ile 0-6 yaş grubu çocuklara kreş ve anaokulu hizmeti veren Kıbrıs Montessori Okulları'nın Lefkoşa şubesinde 14 Haziran Cuma günü diploma sevinci yaşandı. Lefkoşa Montessori Okulu 2018-2019 Akademik Yılı mezunları, okul bünyesinde düzenlenen muhteşem bir tören ile diplomalarını aldı.

Sunuculuğunu Girne Montessori Okulu Öğretmenlerinden Neziha İnce’nin yaptığı törene mezun olan çocuklarının aileleri ve aile yakınlarının yanı sıra Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün de katıldı.

Lefkoşa Montessori Okulu’nda mezuniyet töreninde yaşama hakları elinden alınmış çocuklar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törenin açılış konuşmasını Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün yaptı. Düzgün’ün konuşmasının ardından mezun olan çocuklar, tören alanına alkışlar eşliğinde giriş yaptı. Materyal devir teslim töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet kutlamaları ise mezun çocukların güne özel hazırladıkları muhteşem dans gösterileri ile başladı. Törende ayrıca, mezun çocuklardan Aziz Çelik sihirbazlık gösterisi sundu. Çelik’e gösterisinde ailesi de eşlik etti, Aren ve Aden Gazi kardeşler de kendi hazırladıkları mini bir gösteriyi veliler ile paylaştı. Çocukların sahne performansı ile büyük alkış topladı.

Montessori çocuklarının sahne gösterilerinin ardından Lefkoşa Montessori Okulu öğretmenleri kısa birer konuşma yaptı. Ardından Devrim ve Derin Davulcu’nun annesi Gizem Davulcu, duygularını paylaşmak üzere sahneye davet edildi. Mezuniyet töreninde hem öğretmenler hem de veliler oldukça duygulu anlar yaşadı.

Lefkoşa Montessori Okulu çocukları, diplomalarını büyük bir heyecan ve gururla aldı.

Montessori çocukları, diplomalarını aldıktan sonra keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı. Diploma töreninin tamamlanmasından sonra, Kıbrıs Montessori Okulları öğretmenleri ve törene katılan aileler ile birlikte mezuniyet pastası kesildi. Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.