Gurur ve coşku bir aradaydı

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güz Dönemi mezuniyet töreni yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018-2019 Güz dönemi mezunları diplomalarını düzenlenen törenle aldı.

Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleşen törende Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim elemanlarından İlyas Abdullin tarafından müzik dinletisi sunuldu. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı dans grubunun şovları da mezuniyet törenine renk kattı. Törende, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, Hazal Özyükselen ve Munis İbadov birer konuşma yaptılar.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin tarihçesinden bahsederek 1988 yılında işletme ve bilgisayar enformatik olmak üzere 2 bölüm olarak kurulan bölümün bugün 14 bölüm ile binlerce öğrenciye hizmet veren bir fakülte olduğu söyledi.

Prof. Dr. Eyüpoğlu, “Türkçe ve İngilizce dilinde eğitim veren fakültemizin 5 programı uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akredite edildi. İşletme, bankacılık ve finans, uluslararası ilişkiler programımız FİBA tarafından akredite olurken, bilgisayar enformatik programımız da ASİN tarafından akredite edildi. Bu prestijli kurumlardan kalite onayı almamız verdiğimiz kaliteli eğitimin çok önemli bir göstergesidir” dedi. Fakültemizin genç ve dinamik öğretim elemanları ve sürekli güncellenen ders programları ile hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen hem de dünya ülkelerinde yarışabilecek özelliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçladığını belirten Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, mezun olan öğrencileri kutlayarak onlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilere hitaben konuşan Hazal Özyükselen de, çalışmalarının karşılığını gurur ve mutlulukla aldıklarını ifade ederek, yeni bir başlangıca doğru yol aldıklarını söyledi.

“Bu konuşmayı yapmak benim hayalimdi ve şu an en özel hayalimi yaşıyorum” diyen Özyükselen, “Artık mezun oluyoruz, yeni bir başlangıca doğru yol alıyoruz. Ne mutlu bize ki bu güzel üniversitenin değerli eğitimcilerinden en iyi dersleri alarak, iş hayatına en donanımlı şekilde başlıyoruz. Yaşadığımız her tecrübe yeni başlangıçlar için bizimle olacak üniversite anılarımız, hep aklımızda kalacak. Bize maddi manevi imkanlarını esirgemeyen biricik ailelerimize teşekkürü bir borç biliriz. Hepinizi başarılarınızın devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı mini konser dinletisi gerçekleştirildi. Konserin ardından öğrencilerin diplomalarını almaları ve keplerini fırlatmaları ile tören sona erdi.