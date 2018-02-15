"Günlük ve yıllık eğitim süreleri uluslararası standartlara getirilecek"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, birçok ülkenin yaptığı gibi ülke ve iklim koşulları dikkate alınarak öğrencilerin günlük ve yıllık eğitim sürelerinin uluslararası standartlara getirileceğini kaydederek, eğitim sistemini değişen her hükümet ile yap-boz tahtası olmaktan kurtaracaklarını belirtti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitim sistemini değişen her hükümet ile yap-boz tahtası olmaktan kurtararak, bir devlet politikası haline getirmek hedefinde olduklarını vurgulayarak, "eğitime tüm paydaşlarla birlikte yön vereceğiz" dedi.

Özyiğit, Atatürk ilke ve inkılapları ile demokratik, bilimsel ve laik anlayış çerçevesinde, yaratıcı, üretken, ülkesiyle ve toplumuyla bağları güçlü, evrensel insan haklarına ve tüm canlıların yaşamına saygılı, ekolojik bilinci yüksek, adalet duygusu ve etik değerleri benimsemiş, sağlıklı bireyler yetişmesinin hedef alınacağını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bazı tv programlarına konuk olarak gündemdeki konular ile bakanlıktaki amaç ve hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

30 yılını eğitime adamış, öğretmenlik, idarecilik ve sendikacılık yaparak eğitimin her kademesinde görev almış biri olarak, kurulan 4’lü koalisyon hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı görevi alıp hizmet vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Özyiğit, tüm çalışma arkadaşları ve paydaşlarla birlikte çok çalışarak eğitimi daha ileriye taşıyacaklarına inanç belirtti.

Özyiğit, çatışmacı tutumdan uzak, uzlaşı yoluyla, gerek bakanlık, gerek öğretmenler ve sendikalar, gerekse de toplumun, devletin tüm kademeleri ve veliler ile birlikte kol kola girip eğitime yön vereceklerini söyledi. Özyiğit, birçok ülkenin yaptığı gibi ülke ve iklim koşulları dikkate alınarak öğrencilerin günlük ve yıllık eğitim sürelerinin uluslararası standartlara getirileceğini kaydetti.

Bakanlığa bağlı Talim ve Terbiye Dairesi’nin gelişen ülke ve dünya koşullarını, bilimi ve teknolojiyi inceleyip takip etmesi ve eğitim sistemine uygun gelişmelerin sisteme eklenmesi yönünde çalışmalar yaparak eğitime yön vermesinin önemine dikkat çeken Bakan Özyiğit, çocukların çocukluklarını yaşayacağı, ancak en iyi şekilde de eğitimlerini alacağı bir sistem yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

"KOLEJLERE GİRİŞ SINAVLARI KALDIRILMAYACAK"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kolejlere Giriş Sınavlarının kaldırılmayacağını belirterek, en temel hedeflerinden birinin de ezberci eğitim sistemi ve yarışmacı sınavlar yerine, ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilerek, öğrencinin başarısını teşvik edecek ve ödüllendirecek, ilgi ve becerilerini açığa çıkarmasını sağlayacak bir yöntem ve sistemi yaratmak olduğunu kaydetti.

"PLANLAMA ÇOK ÖNEMLİ"

Bakan Özyiğit, okulların kapanmasının ardından yaz tatili içerisinde tamir ve tadilatların başlaması ve bu süre içerisinde tamamlanması için planlamanın önemli olduğunu belirtirken, bütçenin geçmesi ile birlikte zaman kaybetmeden gerekli projeleri hazırlayıp, ihalelerini yaparak okulların yeni eğitim - öğretim yılına hazır hale getirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Girne bölgesinde yaşanan yoğunluğa da dikkat çeken Özyiğit, Girne bölgesi için 2 okul projesinin mevcut olduğunu, kaynağın ayrıldığını, önümüzdeki günlerde projeleri netleştirip hayata geçirmek için adım atacaklarını belirtti.

Dipkarpaz bölgesinde nakil sisteminden kaynaklanan öğretmen eksikliğinin giderilmesi adına da ivedilikle harekete geçtiklerini söyleyen Özyiğit, "Birçok farklı bölgede sorunların olduğunun farkındayız. Tüm paydaşlarımızla birlikte el ele, kol kola vererek sorunları en aza indirmek için canla başla çalışacağımızı da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.