Güneş sistemi ile gezegenler arası yolculuk yapacaklar

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 9-11 Yaş Grubu öğrencileri Güneş grubunda uzay bilimlerini öğrenecek

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 09-11 Yaş Grubu öğrencilerinin yaş ve algı seviyeleri göz önünde bulundurularak hazırlanan “Güneş” grubundaki çocuklara doğa okul, sanal gerçeklik, eleştirel düşünce programları uygulanacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden alınan bilgiye göre, öğrencilerin genel ve özel yetenek, ilgi ve ihtiyaçları gibi kendini tanımaya başladığı bu yaş grubundaki öğrencilere karakter eğitim çalışmaları yanında, geleceğini planlamaya yönelik bilimsel, sosyal ve kültürel bütün olaylarla ilgili bilgiler verilecek, çocuklar uzman kişiler yönlendirilecekler ve takip edilecekler.

Buluş Atölyeleri ile Keşfedecekler Sanal Dünyayı Öğrenecekler…

Uzay, zaman, ağırlık, boyut, hacim kavramlarının yerleştirileceği 9-11 yaş eğitim programında, görülmeyen dünya parçacık keşfi, elementler, moleküler gastronomi, vücudumuzu şeffaf yapma, gerçek dünyada kahramanların rolü, gökdelenler, sanat ve fen edebiyat çalışmaları, sanal dünyada neredeyiz, buluş atölyesi, dünyanın merkezi, güneşin gücü, ve psikoloji alanlarında eğitici modüller uygulanacak.

Matematik Becerilerini Geliştirerek Kişisel Yetenekleri Tanıyacaklar…

Bununla birlikte öğrencilere sunulan 76 modül içerisinde Alternatif Spor Dalları yanı sıra, yaratıcı resim ve desen atölyesinde sanat kavramı aşılanacak, fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimi desteklen Kıbrıs Geleneksel Çocuk oyunları ile problem çözme becerileri gelişecek, yaratıcılıkları ve yeteneklerinin farkına varacaklar. Hayvanları tanıma ve hayvan sevgisinin de aşılanacağı eğitim modülünde matematik becerileri doğada gelişecek. Pasta yapımı, origami, mimarlık ile mekan ve tasarım keşfi, güzel kokulu taş yapımı ile de denge el becerisi ve kasları gelişimi desteklenecek.

Kayıtlar 11 Haziran’da Sona Eriyor… Eğitimler 18 Haziran’da Başlayacak.

18 Haziran- 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında eğitim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne kayıtlar devam ediyor. Kayıtlar, 11 Haziran 2019 tarihine kadar, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında yer alacak kayıt standı ve ozaygunselcocukuniversitesi.org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile ilgili kayıt ve detaylı bilgilere web adresi yanı sıra +90 548 833 13 38 nolu telefondan da ulaşılabiliyor.