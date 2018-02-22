Girne'ye iki okul müjdesi

Cemal Özyiğit, son dönemlerde özellikle Girne bölgesinde yaşanan okul sıkıntısını aşmak için biri Karakum'a yapılacak ortaokul diğeri ise Püsküllü bölgesine yapılacak ilkokul projelerinin hayat bulacağını açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Girne bölgesine biri ilkokul biri de ortaokul olmak üzere iki yeni okul yapılacağını kaydederek, “En doğru yatırım, eğitime yapılan yatırımdır” dedi.

Özyiğit, eğitimdeki sıkıntıların eğitim camiasıyla birlikte hareket edilerek çözüme kavuşturabileceğini söyledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Özyiğit, Girne bölge okullarından Karakum Anaokulu, Hasan Cafer İlkokulu ve Çatalköy İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

“EĞİTİMDE DEVLET POLİTİKASI OLUŞTURULMALI”

Öğretmenlerle eğitimin nasıl yapılandırılabileceği konusunda görüş alışverişinden bulunan Özyiğit, eğitimde bir devlet politikası oluşturulması gerektiğini, bunun için de başta öğretmenler olmak üzere toplumun tüm kademeleriyle istişare edilmesinin önemine işaret etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerden sorunlar hakkında bilgi alan Cemal Özyiğit, çözüm bekleyen sıkıntılara kısa süre içinde el atılacağını belirtti.

Özyiğit, yeni eğitim yılına kadar bu sorunları çözme hedefinde olduklarına işaret etti.

GİRNE BÖLGESİNE İKİ YENİ OKUL

Cemal Özyiğit, son dönemlerde özellikle Girne bölgesine hem yurtiçinden, hem de yurtdışından yoğun nüfus akışına bağlı olarak merkezlerdeki okullarda ciddi sıkışıklıklar yaşandığını ve ders yılı başında bazı öğrencilerin eğitime başlayamadığını anımsattı.

Özyiğit, Karakum’da bulunan karkas binada incelemelerde bulunarak, binanın ortaokul olarak tamamlanmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığını belirtti.

“KARAKUM’DAKİ ORTAOKULDA 18 DERSLİK, 6 LABORATUVAR OLACAK”

Bu projenin teknik detaylarını bakanlık olarak hızlandıracaklarını dile getiren Özyiğit, ihale süreçlerini sonlandırmayı planladıklarını da aktardı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, 18 derslik ve 6 laboratuvarın bulunacağı ortaokulu en kısa sürede eğitime kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

PÜSKÜLLÜ’YE YAPILACAK İLKOKUL 350 ÖĞRENCİYE HİZMET VERECEK

Girne Püsküllü bölgesinde belirlenen yeni okul arazisinde de incelemelerde bulunan Cemal Özyiğit, buraya 23 Nisan İlkokulu başta olmak üzere bölge okullarında yaşanan yoğunluğu azaltmak adına ilkokul yapılmasının uygun görüldüğünü aktardı.

Özyiğit, yeni ilkokul projesinin hazır olduğunu, seçim yasakları girmeden ihaleye çıkılması için gerekli koşulları sağlayarak projenin tamamlamak istediklerini ifade ederek, 14 derslik ve idari binalarıyla okulun yaklaşık 350 öğrenciye hizmet vereceğini söyledi.

Bakan Özyiğit, “En doğru yatırım, eğitime yapılan yatırımdır” dedi.