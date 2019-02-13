Gençlerin yakınlaşmasında eğitim vurgusu

Kıbrıslı Rum ve Türk öğretmenler karşılıklı okul ziyaretlerinde bulundu

Kıbrıslı Rum İlerici Öğretmenler Hareketi Proodeftiki’nin mesleki teknik okullarında görevli Öğretmenler ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan (KTOEÖS) bir heyet, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi ve Güney’de yer alan Lefkoşa Mesleki Teknik Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerde Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenler bir araya geldi.

Ziyaretler Imagine projesi kapsamında iki toplumu yakınlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Güney’deki Lefkoşa Mesleki Teknik Lisesi’ne 8 Şubat’ta gerçekleştirilen ziyarette konuşan Okul Müdürü Polykarpos Yannakas, Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanı Michalinos Zembylas ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, öğretmenlerin iş birliğinin çözüm ve barışa katkı yapacağını kaydettiler.

Konuşmalarda, karşılıklı ziyaretlerin iki toplumun yakınlaşması ve barış kültürü oluşturulması açısından önemli olduğu da dile getirildi.

Eylem, kâğıt üzerinde yapılan anlaşma yanında iki toplumun özellikle gençlerin yakınlaşması, birbirini anlaması ve birbirine hoşgörüyle yaklaşmasının eğitim sistemi ve “ Imagine” benzeri projelerle sağlanabileceğini de belirtti.