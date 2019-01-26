Gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmesi için rehber olacağız

YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 1 Haziran’da yapılacak. YDÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, YDÜ’nün gençlere eğitimsel ve kültürel bağlamda rehber olmayı her zaman görev edindiğini belirtti

Ülkemizin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampusünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunan 19 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu vatandaşları da KKTC Burs ve Sıralama Sınavına girme hakkına sahiptirler.

Sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 31 Mayıs 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ofisine sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında gerçekleştirilecek. Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebileceklerdi.

SINAV İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Sınav başvurusu için KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim ile Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğüne başvurmaları veya Liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar 2236464 no’lu (dahili:5367-5774-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirler.

DOÇ. DR. YETER TABUR: “GENÇLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ İÇİN REHBER OLACAĞIZ”

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, sınavla ilgili yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin gençlere eğitimsel ve kültürel bağlamda rehber olmayı her zaman görev edindiğini ifade ederek, gençlerin hayallerini somutlaştırabilmesi için imkanlar tanıdığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu hizmetler ve sağladığı olanaklarla, öğrencilerin her türlü hak ve sorumluluklarına sahip çıktığını belirten Genel Sekreter Doç. Dr. Tabur, akademisyenler ve öğretim görevlileri ile birlikte her bölümde donanımlı eğitim verdiklerini, öğrencilerin sadece bölümlerinin eğitimini değil, aynı zamanda kendi alanları ile ilgili araştırmalar yaparak projeler geliştirebildiğini vurguladı.

Tercihlerde en çok tercih edilen Üniversite olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıdıklarına dikkat çeken Doç. Dr. Yeter Tabur, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin tahsis ettiği burs kontenjanı ile gençlerimize kendi ülkelerinde öğrenim olanağı sağlarken, başarılı öğrencileri de ödüllendirmeyi ilke ediniyoruz. Gençlerimizi hayallerini gerçekleştirebilmek ve gerçek anlamda bir kampüs üniversitesi hayatı deneyimleri için 19 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programlarına bekliyoruz” dedi.