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Genç Tv ve UKÜ işbirliğine gitti

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“Çok daha güzel işler yapacağız”

Genç Tv ve UKÜ işbirliğine gitti
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Birinci Medya Kurumu ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci imza koydu.
Törende konuşan Tekin Birinci, Kıbrıs Genç Tv’nin kurulduğu 1997’den bu yana Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyuran bir medya kuruluşu olduğunu kaydetti. Birinci, “Misyonumuz Kıbrıs Türkü’nün kültürünü, eğitimini, sanatını tüm dünyaya duyurmak. Bu bağlamda da UKÜ ile yaptığımız bu anlaşmayla iki tane firmanın da enformasyon izolasyonunu aşarak, Dünya’ya daha gür Kıbrıs Türkü’nün de var olduğunu göstereceğiz” dedi. Birinci, anlaşma çerçevesinde UKÜ ile güçlerini birleştirerek, çok daha güzel işler yapacaklarını vurguladı.


UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri ise, üniversitelerin topluma ışık tutan, bilgi veren önemli kurumlardan olduğunu belirterek, “Sadece eğitim öğretim değil aynı zamanda araştırma geliştirme ve toplumsal görevlerini de yerine getiriyorlar” dedi.

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